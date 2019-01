McDonald's verliest alleenrecht op merknaam Big Mac in EU

Na een rechtszaak door de Ierse fastfoodketen Supermac's, mogen ook andere spelers de Big Mac op hun menu zetten. McDonald's zal wel in beroep gaan.

De Amerikaanse hamburgerketen McDonald's heeft in de Europese Unie na 23 jaar het alleenrecht verloren om de merknaam Big Mac te mogen gebruiken. Dat is het gevolg van een beslissing van het Europese bureau EUIPO, kort voor European Union Intellectual Property Office. Dat is de instantie die over de merkbescherming waakt in de EU.

De zaak was aangespannen door de Ierse hamburgerketen Supermac's. Die heeft geen Big Mac op het menu staan, maar werd naar eigen zeggen wel in haar expansie gehinderd door de gelijkenissen tussen haar naam en de Big Mac. McDonald's blokkeerde daardoor de uitbreidingsplannen van de Ieren.

'Pesten'

Supermac's zegt dat de weg nu vrij is om in het Verenigd Koninkrijk en op het Europese vasteland actief te worden. De keten telt momenteel een honderdtal restaurants in Ierland en Noord-Ierland. 'Dit is een belangrijke overwinning voor zakendoen in het algemeen en het belet grotere bedrijven om aan merknaampesten te doen', reageerde Pat McDonagh, de oprichter van Supermac's.

Ook andere bedrijven kunnen nu de naam Big Mac gebruiken als ze dat willen. Het is wel nog afwachten of de beslissing overeind blijft. McDonald's liet in een reactie weten dat het in beroep gaat bij het EUIPO. Het concern heeft niet de gewoonte rechtszaken rond merkrechten te verliezen en stelt zich redelijk agressief op. In 1993 stapte het zelfs naar de rechter tegen een tandarts die zijn kabinet McDental noemde. Met succes.