McDonald's vervolgt oud-CEO na leugens over affaires

Nu blijkt dat de topman de raad van bestuur destijds voorgelogen heeft. Hij zou in het jaar voor zijn ontslag met zeker drie collega's een seksuele relatie gehad hebben. In zijn bedrijfsmail werden tientallen seksueel expliciete foto's, video's en ander bewijs van de relaties gevonden.

Bovendien zou hij een van de medewerksters waarmee hij een relatie had aandelen ter waarde van honderdduizenden dollars toegekend hebben, én bewijzen vernield hebben. Dat alles is te lezen in een document dat aan de Amerikaanse beurswaakhond bezorgd is.