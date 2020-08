Meer dan 200 werknemers van vleesverwerker Westvlees in quarantaine

Bij het vleesverwerkend bedrijf Westvlees in het West-Vlaamse Westrozebeke zijn meer dan 200 personeelsleden in quarantaine geplaatst nadat een aantal werknemers besmet bleek te zijn met het coronavirus.

'Bij een tiental werknemers van onze versnijderij in de fabriek van Westrozebeke is corona vastgesteld', zegt Jos Claeys, de CEO van Westvlees. 'Daarom hebben we samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid besloten om de hele afdeling te testen op corona.'

Zo lang de resultaten niet bekend zijn, blijven de 225 werknemers van de afdeling in quarantaine. Waar de besmettingen hebben plaatsgevonden, is nog niet duidelijk.

Claeys wijst erop dat zijn bedrijf controleert of alle voorzorgsmaatregelen worden nageleefd. Werknemers moeten bijvoorbeeld al weken een mondmasker dragen. 'Buiten het slachthuis kunnen wij niet controleren', zegt hij.

Westvlees behoort tot de Belgian Pork Group, een van de belangrijke Europese producenten van varkensvlees. De stilgelegde activiteiten worden overgenomen door andere bedrijven uit de groep.

Vaker besmettingen in slachthuizen

In Duitsland waren er eerder al grote corona-uitbraken in de vleesindustrie. Zo ging een megaslachterij van Tönnies in Noordrijnland-Westfalen tijdelijk dicht omdat meer dan duizend personeelsleden met het virus besmet bleken.