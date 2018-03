Meer geld voor voorzitter AB InBev

De naam van Olivier Goudet doet misschien bij weinigen belletjes rinkelen, maar de man staat mee aan het hoofd van een van 's werelds belangrijkste investeringsfondsen in de sector van de consumentengoederen . Het gaat om JAB Holding Company, waarvan hij de CEO is.

JAB, in handen van de steenrijke Duitse familie Reimann, is de koepel boven bedrijven als Reckitt Benckiser, Jacobs Douwe Egberts en Bally. In de zijlijn zijn er banden tussen JAB en AB InBev-miljardair en sterke man Alexandre Van Damme.