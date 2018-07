Meer omzet en winst voor Aveve

Aveve, een onderdeel van de Boerenbond, heeft er opnieuw een goed jaar opzitten. De omzet steeg naar bijna 1,4 miljard euro. De nettowinst sprong zelfs een kwart hoger.

Aveve, de uitbater van de gelijknamige winkelketen en de marktleider in ons land in de toelevering aan de land- en tuinbouw, is een van de grootste Belgische ondernemingen. De groep, die onlangs nog in het nieuws kwam met de overname van Eurotuin van de bekende ondernemer Rudi De Kerpel, heeft zo'n 1.900 mensen in dienst.

De onderneming is actief in de verschillende segmenten van de land- en tuinbouwsector, zoals veevoeding, plantenvoeding, plantenbescherming, zaden, zaaigranen, plantaardappelen en land- en tuinbouwmachines. Bij het grote publiek is Aveve het meest bekend voor de 250 gelijknamige winkels. Ook in het buitenland, met name Nederland, Frankrijk en Duitsland, is de groep terug te vinden.

Aveve boekte vorig jaar een omzet van 1,39 miljard euro. Dat is 55 miljoen euro of ruim 4 procent meer dan in 2016, leert de onlangs ingediende jaarrekening. De bedrijfskosten houden echter min of meer gelijke tred met de inkomsten.

Lage marge

Door vooral een hoger aandeel in het resultaat van een aantal dochterbedrijven wist Aveve een flink hogere winst te boeken. Onderaan de streep bleef er goed 21 miljoen euro over, een kwart meer dan in 2016. Opvallend is de lage marge: amper 1,5 procent nettowinst op de omzet.

Door de nieuwe winst stijgt het eigen vermogen van Aveve naar 385 miljoen euro. Dat cijfer bestaat vooral uit reserves.

Aveve focuste in 2017 onder meer op een vereenvoudiging van de groepsstructuur. Daarbij werd het aantal juridische entiteiten drastisch verminderd, vooral door interne fusies. Die fusies werden dit jaar voortgezet.