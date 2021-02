Meli neemt grootste Nederlandse honingmaker over

Met het Nederlandse honingbedrijf De Traay doet het West-Vlaamse Meli zijn eerste grote overname sinds de oprichting van het familiebedrijf 96 jaar geleden in Veurne.

Het Veurnse honingbedrijf Meli neemt zijn Nederlandse concurrent de Traay over. De twee familiebedrijven, elk in eigen land de bekendste honingmaker, bundelen de krachten om steviger op de Europese markt te staan. Daarnaast wordt het bestaande assortiment, met onder meer vaste en vloeibare honing, honingwafels en honingchoco, uitgebreid met het biologische gamma en de cosmeticaproducten van de Traay.

Net zoals Meli heeft de Traay een rijke familiegeschiedenis met een grote affiniteit voor het imkervak. Koen Steurbaut CEO Meli

'Net zoals Meli heeft de Traay een rijke familiegeschiedenis met een grote affiniteit voor het imkervak', zegt Koen Steurbaut, die sinds 2017 CEO is van Meli. Het is de eerste grote overname voor Meli, dat 1925 werd opgericht door Alberic Florizoone. Als 18-jarige begon hij de honing die hij oogstte in de achtertuin van zijn ouders te verkopen aan buren, familie en vrienden onder de naam Veurne-Ambacht Honing. Met advertenties in de lokale krant en deur-aan-deurverkoop krikte Florizoone - al de vierde generatie bijenkwekers in de familie, maar de eerste om van zijn hobby ook echt zijn beroep te maken - de verkoop op.

Meli werd letterlijk het levenswerk van Florizoone. Toen hij in 1992 op 85-jarige leeftijd overleed, was hij nog steeds gedelegeerd bestuurder. Zijn overlijden werd een keerpunt voor het bedrijf. Geen van zijn vier kinderen zag het zitten de fakkel over te nemen. De familie zag af van alle operationele functies, maar zetelt nog wel in de raad van bestuur en bleef 100 procent eigenaar van Meli.

Melipark

20 miljoen honingvolume Met de fusie vergroot Meli zijn volumes tot 20 miljoen kilogram honing per jaar.

In 1935 opende Florizoone in Adinkerke het Bijenpaleis, een educatieve cafetaria waar je alles kon leren over honing en bijen. Het project kreeg de naam Meli als anagram van het Franse woord voor honing, 'miel'. Om de kinderen bezig te houden installeerde hij een speeltuin, die tegen de jaren 50 uitgroeide tot het Meli-park. In 1999, na het overlijden van Florizoone, werd het park verkocht aan Studio 100. Plopsaland was geboren en Meli stortte zich weer volledig op de honingproductie.

Ruim 20 jaar later is dat nog altijd het geval, al lonkt Meli door de overname van de Traay wel naar andere markten, zoals cosmeticaproducten op basis van honing. 'We willen blijven innoveren, maar honing zal altijd de basis blijven', zegt Steurbaut. Met de fusie vergroot Meli zijn volumes tot 20 miljoen kilogram honing per jaar - iets minder dan een verdubbeling - maar operationeel verandert er niets. De Traay blijft met zijn 60 medewerkers actief onder zijn eigen naam vanuit Lelystad. Ook de 55 medewerkers van Meli in Veurne blijven gewoon in dienst.