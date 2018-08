Melk van Paul en Maria wordt mozzarella op Chinese pizza

Milcobel, bekend van de Brugge-kazen, heeft met 1,2 miljard euro omzet een recordjaar achter de rug. Met zijn pizzamozzarella scoort de Belgische zuivelgroep tot in China.

‘Weet je hoe er gaten in een kaas komen’, vraagt de directeur van de Milcobel-kaasfabriek in Moorslede tijdens een rondleiding. ‘Dat is het werk van de propionibacterie die we toevoegen tijdens het productieproces. Die bacterie voedt zich met lactose en scheidt CO2 af. De gasbubbels maken de gaten tijdens de stolling en de rijping.’

En dan volgt een uitvoerige uitleg over stremsel, wrongel, wei, pekelkooien, karrewielen en carronvormen.

20 miljoen kilogram kaas rolt hier jaarlijks van de band. Milcobel maakt onder meer Nazareth, Watou, Brigand en Corsendonck. Hét uithangbord zijn de Brugge-kazen. Die moeten in de supermarkten enkel het Nederlandse Leerdammer als consumentenfavoriet laten voorgaan. ‘Maar het scheelt niet veel meer’, zegt Peter Koopmans, sinds vier maanden CEO van Milcobel.

Profiel Milcobel Milcobel Wat: coöperatieve vennootschap met 2.700 melkveebedrijven. Activiteit: ophalen en verwerken van melk tot kaas (mozzarella, Brugge, Watou…), melkpoeder, dranken, boter en roomijs. Verwerkte vorig jaar 1,8 miljard liter melk, goed voor bijna de helft van de Belgische melkproductie. Omzet: 1,2 miljard euro. Nettowinst: 2,1 miljoen euro. Werknemers: 2.000.

De omzet van Milcobel - een coöperatieve van 2.700 melkveebedrijven - steeg vorig jaar met 20 procent naar 1,2 miljard euro, een record. Zowat 1,8 miljard liter koemelk, bijna de helft van de Belgische melkproductie, passeert in een vestiging van Milcobel.

Een van de grootste mozzarellafabrieken van Europa staat in het West-Vlaamse Langemark. Net als de grootste Belgische roomijsfabriek, waar Milcobel produceert voor de huismerken van supermarkten. Verder zet het bedrijf in op melkpoeder, boter en melkdranken.

Tandje bij

De nettowinst zakte met een derde naar 2,2 miljoen euro. ‘Dat is eigenlijk van geen tel. Milcobel is een coöperatieve. Onze doelstelling is niet de winst te maximaliseren, maar onze leden een zo hoog mogelijke melkprijs te betalen, bij voorkeur boven de Europese referentieprijs. Onze toegevoegde waarde stroomt dus naar de boeren’, zegt Koopmans.

‘We blijven echter grotendeels afhankelijk van de prijzen op de wereldmarkt die sinds de afschaffing van de melkquota in Europa nog volatieler zijn geworden. Ja, de boeren zijn bezorgd en klagen. Maar onze leden hadden daar vaak reden toe. Milcobel presteerde niet goed genoeg’, blikt Koopmans terug. ‘Continu verbeteren zat onvoldoende in de cultuur. En als Milcobel niet naar behoren presteert, treft dat in eerste instantie de boeren.’

Koopmans stapte vier jaar geleden over van Tiense Suiker en zette als operationeel manager de neuzen in de juiste richting. ‘Onze fabrieken verwerkten toen 1 miljard liter melk per jaar. Dat was veel, maar door een tandje bij te steken zaten we al snel aan 1,5 miljard. Met dezelfde machines en evenveel werknemers.’

De vraag naar grote mozzarellablokken voor pizza groeit enorm snel. Daarvoor zijn extra fabrieken nodig. Wij willen daar een rol spelen. Peter Koopmans Milcobel-topman

Daarbovenop investeerde Milcobel de voorbije jaren zo’n 130 miljoen euro in bijkomende productiecapaciteit voor mozzarella en melkpoeder.

‘Mozzarella is een van onze speerpunten. Niet de mozzarellabollen uit de supermarkt, maar grote mozzarellablokken voor op de pizza. De vraag groeit enorm snel. We produceren 60.000 ton per jaar. En de komende vier jaar zijn zes zulke fabrieken nodig om de vraag wereldwijd te volgen. Wij willen daar een rol in spelen en bekijken de optie om uit te breiden’, zegt Koopmans, die zijn mozzarella-ambities in een leuke slogan heeft gestopt. ‘We willen dat de melk van Paul en Maria uit Avelgem op de pizza in het verre Peking belandt.’

Hoge verwachtingen

Ook Laiterie des Ardennes, de Waalse tegenhanger van Milcobel, denkt aan een gelijkaardige fabriek. ‘Maar ik verzeker je. Eenvoudig is het niet. Er komt veel knowhow bij kijken. Milcobel doet dit al twintig jaar. Als dat brommertje van de pizzakoerier voor de deur staat, moet die mozzarella nog perfect zijn. Niet droog of uitgeolied. De consument verwacht veel van die mozzarella. Dat vergt veel onderzoek en ontwikkeling.’

Voor elk land moet de kaas aan andere wensen voldoen. ‘Belgen willen een lichtbruin tintje, in de VS moet de kaas wit blijven. Voor Chinezen is de stretch zeer belangrijk. De kaas moet je daar 15 centimeter kunnen uitrekken voor die breekt. Dat vergt een andere receptuur.’

De nieuwe melkpoederfabriek in Kallo draait intussen ook op kruissnelheid. Het poeder vindt zijn weg naar babyvoeding, snacks, chocoladepasta... ‘State of the art’, zegt Koopmans. ‘We maken poeder van de hoogste kwaliteit. Door die focus kunnen we extra waarde creëren.’