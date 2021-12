Melkboer van Albert Heijn aast op Belgische overnames

Haast vanuit het niets heeft het Nederlandse Royal A-ware zich in eigen land tot de grote concurrent van Fristi-maker FrieslandCampina ontpopt. Dat kunstje wil dat nu herhalen in België door overnames te doen en fabrieken te bouwen. De grote Belgische zuivelbedrijven verliezen al boeren aan het Nederlandse familiebedrijf.

Sinds een maand is de Nederlandse melkverwerker Royal A-ware officieel de eigenaar van de melkpoederfabriek van Aalter, die hij overnam van concurrent FrieslandCampina. De Nederlanders willen er jaarlijks 42 miljoen kilogram melkpoeder maken en nog eens zoveel boter. Daarvan verkoopt A-ware 90 procent aan het buitenland. Europese voedingsbedrijven verwerken het poeder in hun producten. De rest gaat naar Azië en Afrika.

De essentie De Nederlandse zuivelreus A-ware smeedt plannen om een belangrijke rol te veroveren in de Belgische melksector.

Het familiebedrijf bezit vandaag twee Belgische fabrieken. Het zint op nieuwe overnames en wil eigen fabrieken bouwen.

In Nederland ontpopte A-ware zich in de voorbije tien jaar als een te duchten concurrent voor de gevestigde waarden. Ook in België stapten al meerdere tientallen melkveehouders over naar A-ware.

Het bedrijf bouwde de voorbije jaren ook fabrieken in Italië en Zwitserland. Over een jaar verwerkt A-ware ook melk in nieuwe Ierse en Estse fabrieken.

A-ware heeft grootse groeiplannen voor Aalter. ‘We gaan zwaar investeren’, zegt operationeel directeur Robert van Ballegooijen. ‘Het aantal jobs groeit in het komende jaar van 40 naar 50. Daarnaast investeren we meer dan 10 miljoen euro in maatregelen die bottlenecks wegnemen, zodat we onze fabriek dag in dag uit op volle capaciteit kunnen laten produceren.’

Meer capaciteit

Nadien wil het bedrijf de capaciteit verder verhogen. Ook een renovatie van de twee melkpoedertorens - het hart van de fabriek - staat in de planning op langere termijn. De torens zijn volgens critici verouderd. ‘Een ervan is inderdaad ouder dan ik en daarom voorzien we een renovatie’, antwoordt Van Ballegooijen op de kritiek, die volgens hem komt van ‘boze tongen’.

De Nederlanders worden in België niet door iedereen met open armen ontvangen. Hun komst wordt met argusogen gevolgd door melkverwerkende bedrijven die al jaren de lakens uitdelen in België. Milcobel haalt melk op bij honderden boeren en maakt er jaarlijks voor meer dan 1 miljard euro producten van, zoals mozzarella, Brugge Kaas en roomijs. Danone maakt van Belgische melk yoghurt in Rotselaar. Inex en het Waalse Laiterie des Ardennes doen hetzelfde in hun eigen fabrieken.

Nog voor de Nederlanders goed en wel geland waren, toonden ze dat hun komst grote gevolgen heeft voor de sector. Tientallen boeren ruilden Milcobel begin dit jaar voor A-ware. De Belgische coöperatieve nam verregaande maatregelen om een verdere leegloop te stoppen. Ze verbood de overblijvende boeren nog te vertrekken. Daarop daagden enkele Milcobel-leden het bedrijf voor de rechter, die het verbod vernietigde. Door in beroep te gaan wil Milcobel de verregaande maatregel alsnog doorvoeren.

Sector dooreenschudden

Het valt niet uit de lucht dat de historische spelers op hun hoede zijn. In Nederland schudde A-ware de zuivelsector in het voorbije decennium dooreen. De opgang van het bedrijf begon in 2010, toen de Nederlandse families Anker en Bouter hun melkbedrijven fuseerden tot Royal A-ware. Door verschillende nieuwe fabrieken te bouwen en honderden boeren weg te lokken bij gevestigde grote melkverwerkers als FrieslandCampina groeide de omzet van 700 miljoen euro in 2010 naar 1,8 miljard euro tien jaar later. De kmo’s van weleer werden intussen de belangrijkste melk- en kaasleverancier van Albert Heijn, de grootste supermarktketen van Nederland.

We sluiten niet uit dat we een kaasmakerij bouwen in België. Robert van Ballegooijen Operationeel directeur Royal A-ware

In België beoogt A-ware hetzelfde. Het bedrijf kocht zes jaar geleden al de roomfabriek van Merchtem. De overname in Aalter is de tweede stap. ‘Een volgende stap kan snel komen’, zegt Van Ballegooijen. ‘We overwegen nieuwe Belgische overnames en we sluiten niet uit dat we een kaasmakerij bouwen.’ Het bedrijf wil zich niet beperken tot uitsluitend boter en melkpoeder.

Het moet nog blijken of de Nederlanders in hun opzet slagen. Het vergt miljoenen om de verouderde fabriek in Aalter op kruissnelheid te krijgen. Het zal dan ook nog tijd vergen eer ze winst maakt. ‘Dat is geen obstakel. Wij zijn een familiebedrijf dat investeert om er op lange termijn voordeel uit te halen’, zegt Van Ballegooijen. ‘De Aalterse fabriek zal uiteindelijk bijdragen aan onze groepswinst.’

Beloftevol melkpoeder?

Bovendien rijst de vraag of melkpoeder werkelijk zo beloftevol is als A-ware gelooft. Milcobel wil minder afhankelijk worden van melkpoeder, omdat dat lage winstmarges heeft. Ook het feit dat FrieslandCampina af wou van zijn Belgische poederfabriek doet vragen rijzen.

Van Ballegooijen blijft erbij dat melkpoeder een grote en groeiende markt is. ‘Zeker vanuit Azië en Afrika zal de vraag toenemen. In sommige streken is er nu al een tekort aan melk, terwijl de bevolking er blijft toenemen. Melkpoeder - vermengd met water - kan de oplossing zijn.’