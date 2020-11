'Mensen koken meer thuis, ook met mijn notenpasta'

In volle coronacrisis lanceerde Alizée Alexandre haar Nut'ly-notenpasta. 'In het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn pure notenpasta's al populair, dus waarom niet in België?'

Sinds kort liggen ze in de rekken van de supermarktketen Delhaize: de notenpasta's van de 29-jarige Brusselse Alizée Alexandre. Het is tot nu het hoogtepunt van Natural Nut'ly, het bedrijf dat Alexandre in mei vorig jaar oprichtte na haar studies marketing en een korte carrière bij levensmiddelengiganten L'Oreal en Nestlé.

Op dit moment biedt Natural Nut'ly drie pasta's aan. Je kunt ze smeren op de boterham, maar ook verwerken in gerechten en desserts. 'De drie pasta's bestaan hoofdzakelijk uit amandelen, maar binnenkort komen er andere notenpasta's bij', zegt Alexandre.

Toen ik terugkwam van Londen, miste ik de notenpasta's van daar. Dus kocht ik een keukenrobot en ging ik zelf aan de slag. Alizée Alexandre Oprichter Natural Nut'ly

Het idee om notenpasta te maken ontstond nadat ze voor L'Oreal in Londen had gewerkt. 'In het Verenigd Koninkrijk zijn notenpasta's enorm populair. Britten zijn verzot op de klassieke pindakaas - die minder gezond is omdat er allerlei ingrediënten aan worden toegevoegd - maar ook gezondere, pure pasta's van andere noten. Toen ik weer in België was, vond ik mijn geliefde pasta's hier amper. In de klassieke pindakaas zit veel toegevoegde suiker. Dus kocht ik een keukenrobot en begon ik zelf te experimenteren in mijn keuken.'

Daaruit vloeide haar eenmansbedrijf voort. Ze schakelde een externe producent in voor de productie. Zelf ontwikkelt ze in haar keuken nog altijd nieuwe pasta's. Ze liggen niet alleen bij Delhaize, maar ook in biologische winkels en via een eigen webshop.

Thuis koken

Corona maakte het Alexandre lastiger om haar producten te lanceren, maar ze zette door. 'Fundamenteel maakt corona mijn kansen op slagen niet, integendeel. Mensen zitten meer thuis, kopen meer in de supermarkt en koken meer thuis. Mijn producten zijn ook gezond, in tijden waarin er meer aandacht gaat naar gezondheid.'

Alexandre is ervan overtuigd dat de pure notenpasta's ook in België populair worden. 'Dat zijn ze al in het VK en in Nederland. Ook de Belgische Albert Heijn-winkels bieden een groot assortiment notenpasta aan.'

Ze mikt vooral op twintigers, dertigers en jonge gezinnen die bezig zijn met gezondheid. Maar ook op sporters. 'Noten zijn een bron van eiwitten, dus ook voor hen zijn ze interessant. Mijn notenpasta was in de zomer tijdelijk te koop in Decathlon-winkels, met succes.'