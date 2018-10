Mexicanen gaan Belgische Starbucks-vestigingen uitbaten

Alsea neemt de vestigingen van de Amerikaanse koffieketen Starbucks in ons land en enkele andere Europese landen over.

De Amerikaanse koffiegroep Starbucks hertekent haar Europese activiteiten. De opvallendste maatregel is dat alle vestigingen in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg als onderdeel van een licentiedeal worden overgedragen aan het Mexicaanse Alsea. Het gaat om meer dan 260 vestigingen met in totaal zo'n 3.100 werknemers. Een deel daarvan in Frankrijk en Nederland zijn eigen zaken en die worden verkocht aan Alsea. In ons land is Starbucks aanwezig op 22 plaatsen.

Het beursgenoteerde Alsea is de grootste restaurantuitbater in Latijns-Amerika. Het concern, dat ook actief is in Spanje, baat ruim 3.500 zaken uit in zeven landen, vooral in Mexico. Daar zijn nogal wat vestigingen van bekende ketens bij, zoals Burger King, Domino's en Starbucks.

Starbucks en Alsea kennen elkaar dus goed. Ze werken al sinds 2002 samen toen Starbucks de opening van zijn eerste Mexicaanse vestiging toevertrouwde aan zijn Mexicaanse partner. Vandaag houdt Alsea meer dan 900 Starbucks-verkooppunten open in vijf Zuid-Amerikaanse landen.

Versnellen

Daar komen nu dus vier Europese landen bij en op termijn mogelijk ook Oostenrijk en Zwitserland. Alsea krijgt niet alleen de rechten om de bestaande zaken uit te baten, maar ook het merk Starbucks verder te ontwikkelen. Het kan de poort naar ons land openen voor andere restaurantformules van Alsea.

Volgens Starbucks is de deal bedoeld om zijn groei te kunnen versnellen. In juni had de groep al aangekondigd de 'strategische opties' te bekijken voor haar franchisesysteem in een aantal landen. Begin dit jaar was er ook al een licentiedeal voor Brazilië en met het Zwitserse Nestlé voor de verkoop van zijn producten buiten de bekende koffiezaken.

Analisten zien in de maatregel een poging om de wat slabakkende activiteiten in de betrokken landen aan te zwengelen. Bovendien kan het topmanagement zich zo beter concentreren om in de VS en China de tegenvallende cijfers te counteren. In totaal telt Starbucks bijna 29.000 verkooppunten in 77 landen. De VS en China nemen daarvan zowat de helft voor hun rekening.

Op de thuismarkt sluit het bedrijf dit jaar nog 150 koffiezaken, zo werd eerder aangekondigd. Dat gebeurt met name in binnensteden. De filialen in de buitenwijken en in plattelandsgebieden zijn lucratiever. Op veel markten kampt Starbucks met moordende concurrentie. Zeker sinds Coca-Cola eerder bekendmaakte de Britse keten Costa over te nemen. Met die deal waren miljarden gemoeid.

Amsterdam

Starbucks sluit ook zijn supportcenter in Amsterdam. Bij het Europese regiokantoor werken nu nog 190 medewerkers, die zich bezighouden met marketing, logistiek en andere ondersteunende taken. Die verliezen bijna allemaal hun baan. De functies verhuizen naar Londen, waar Starbucks nu al zijn Europese hoofdkantoor heeft.