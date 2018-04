Michel Moortgat brengt VS-ervaring in bestuur Lotus

Lotus Bakeries voert een kleine wijziging door in zijn raad van bestuur. Proximus-CEO Dominique Leroy wordt na 9 jaar als bestuurder met lof uitgezwaaid. In haar plaats komt Michel Moortgat, de CEO van Duvel Moortgat.

Verenigde Staten

De keuze voor Moortgat is waarschijnlijk vooral gedreven door zijn uitstekende kennis van de Amerikaanse markt . Onder de leiding van Michel Moortgat groeide de VS uit tot de grootste afzetmarkt voor speciaalbieren van de brouwer uit Puurs.

De familiale brouwer, die een paar jaar geleden de beurs de rug toekeerde, scoort bij Amerikaanse bierliefhebbers met Duvel en andere eigen bieren, maar nam ook enkele lokale craft brewers over. Duvel Moortgat heeft nu drie brouwerijen in het land: Duvel Ommegang in New York, Boulevard in Kansas en Firestone Walker in Californië.