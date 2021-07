Michel(ob) Ultra

Carlos Brito gaf zijn opvolger aan het hoofd van AB InBev , Michel Doukeris, één cadeau. Bij de verrassend sterke cijfers over het eerste kwartaal hield Brito de jaarprognose onveranderd: een groei van de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) van 8 à 12 procent over 2021.

De erfenis van Brito op langere termijn is moeilijker en kunnen we het best illustreren met bijgevoegde grafiek. Keerpunt: de overname van SABMiller in 2016. Voordien rendeerden aandelen AB InBev beter dan die van Carlsberg en Heineken, daarna was de koersprestatie onder de laatste vijf jaar Brito schrijnend. Om te zwijgen van het dividend, dat van 3,6 naar 0,5 euro per aandeel ineenschrompelde.