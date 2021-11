Miko groeit in de supermarkt dankzij overname

Het koffiebedrijf Miko neemt zijn streekgenoot Sas Koffie over. Daardoor wordt de supermarkt belangrijker voor de kantoorkoffiebrander. 'Door corona willen we ons meer toeleggen op de retail', zegt de topman van het familiebedrijf.

De Kempense koffiefamilies Sas en Michielsen slaan de handen in elkaar. Miko - het koffiebedrijf van die laatste - neemt Sas Koffie uit Beerse over. Daardoor dikt de omzet van Miko opnieuw stevig aan. Vorig jaar brandde en verkocht Miko voor 88 miljoen euro koffie. Dat cijfer groeide dit jaar door de overnames van het Nederlandse Maas (70 miljoen euro omzet) en nu die van Sas (35 miljoen).

De essentie Miko neemt zijn concurrent Sas uit Beerse over.

Het is de tweede grote overname van Miko in het voorbije jaar.

Miko focust voluit op zijn koffieactiviteiten. Dit jaar verkocht het zijn afdeling die plastic verpakkingen maakte.

Miko betaalt de familie Sas ruim 12 miljoen euro. Dat komt neer op 6,5 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van Sas Koffie. Het beursgenoteerde Miko kan de overname betalen met het geld dat het dit jaar ontving van de verkoop van zijn verpakkingsafdeling.

Door de overname wordt Miko een diverser bedrijf. Het verkoopt zijn koffie vandaag vooral op kantoor, via zijn eigen automaten. Sas is vooral actief in koffie die het via supermarkten aan de man brengt. Vooral via de huismerken van de supermarkten, de zogenaamde witte producten.

'Sinds corona willen we meer actief zijn in de supermarkt', onderbouwt Miko-topman Frans van Tilborg de overname. De kantorenkoffiemarkt kreeg het erg lastig toen mensen verplicht thuis werkten. De omzet van Miko daalde in 2020 met 27 procent. De supermarkten kregen daarentegen fors meer klanten over de vloer.

Afgelopen lente gaf Van Tilborg al aan dat hij minder afhankelijk wil worden van kantoorkoffie. Door naar de supermarkt te trekken gaat Miko back to the roots, want tot de jaren 70 lag Miko-koffie in veel supermarkten. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen niet als doel het op te nemen tegen grote multinationals als Douwe Egberts en Nestlé, maar is met zijn Miko-merk nog altijd beschikbaar in Kempense supermarkten. Daarnaast investeerde Miko ook in zijn merk Bruynooghe, dat in veel West-Vlaamse supermarkten verkrijgbaar is.

Koffie branden langs de snelweg

Ook Miko's plannen om een nieuwe fabriek te bouwen deed de Michielsens lonken naar zijn naburige concurrent. Eind volgend jaar wil Miko beginnen met de bouw van een gloednieuwe koffiebranderij langs de E34-snelweg in Turnhout. De nieuwe fabriek moet over twee tot drie jaar klaar zijn. Het gaat om een investering van meer dan 20 miljoen euro.

12 miljoen Overnameprijs Miko betaalt de familie Sas ruim 12 miljoen euro. Dat komt neer op 6,5 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van Sas Koffie.

'Nu we Sas overnemen gaan we onze plannen hertekenen', zegt Van Tilborg. 'Door de overname zullen de volumes die we branden en verpakken meer dan verdubbelen. Eerst mikten we op een fabriek van 30.000 vierkante meter. Dat worden er 50.000. Door de fabrieken van Miko en Sas samen te voegen kunnen we veel synergie boeken. En dan bedoel ik groeisynergie.'

Afgelopen lente verkocht Miko zijn plasticfabrieken voor 110 miljoen euro aan het Duitse Paccor. Een grote stap, want de afdeling was goed voor de helft van de groepsomzet. 'Het was een moeilijke beslissing, want we geven een van onze twee baby’s af', zei Van Tilborg - een lid van de zesde generatie van de familie Michielsen.

Koffiefilters

Toch was de verkoop in zekere zin een logische keuze. Historisch was er een band tussen het plastic en de koffie: de koffiefilters die Miko in de jaren 50 lanceerde, waren van kunststof. ‘Maar nu zijn de twee takken aparte bedrijven’, zei Van Tilborg. ‘Dat leidde soms tot getouwtrek voor de investeringen. We hebben maar één spaarpot. Die kunnen we nu voluit inzetten voor onze koffie.’