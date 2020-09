Miko krijgt coronaklap maar lonkt toch naar koopjes

Miko uit Turnhout, actief in koffieservice en kunststofverpakkingen, liep in het eerste semester zware averij op door de coronapandemie. Maar de tweede helft voorspelt beterschap. Er wordt zelfs gekeken naar mogelijke overnames.

'Onze koffieservicedivisie, die koffiemachines installeert en koffie levert aan de horeca en bedrijven, heeft zware klappen gekregen tijdens de coronacrisis', zegt CEO Frans Van Tilborg. 'In april en mei zaten we op bepaalde momenten op 10 procent van de omzet van vorig jaar. In het Verenigd Koninkrijk viel onze omzet zelfs nagenoeg volledig weg. De horeca was dicht en mensen werkten massaal thuis. Onze verkoop klapte in elkaar.'

Ik heb er meer hoop in dan tijdens het diepste punt van de crisis. Frans Van Tilborg CEO Miko

In juni zag Miko opnieuw een klein herstel. 'Alles moest worden aangevuld', zegt Van Tilborg. 'Augustus was beter dan verwacht en ook september is goed.' Volgens de CEO zal het nog even duren voor de achterstand opnieuw is ingehaald. 'Maar ik heb er meer hoop in dan tijdens het diepste punt van de crisis. In alle landen waar we actief zijn, zien we mensen weer op restaurant gaan. Velen zijn het ook beu om voortdurend thuis te werken, al zal dat thuiswerk nooit meer weggaan denk ik.'

Van Tilborg wil zijn koffiedivisie - die net als de kunststofverpakkingen ongeveer de helft van de omzet genereert - zo vlug mogelijk weer op kruissnelheid krijgen. Daarvoor kijkt hij naar externe groei. 'Hier en daar hoor ik dingen. Ik denk dat er koopjes te doen zijn. We kijken rond. Het hoeven geen grote overnames te zijn. Enkele kleine zijn ook goed. Maar concrete dossiers zijn er niet.'

De koffieserviceafdeling zag haar omzet door corona met 30 procent afkalven tot 43,6 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) kreeg een klap van net geen 60 procent tot 4,4 miljoen euro.

Dat werd gecompenseerd door de goede resultaten van de tweede poot: de divisie die plastic verpakkingen maakt voor roomijs, boter, kant-en klaarmaaltijden en waspoeder. Die afdeling profiteerde wel van corona en de daaraan gekoppelde groei in de retailmarkt. De omzet van die afdeling steeg met 7 procent tot 56,5 miljoen, de ebitda met 32 procent tot 9,1 miljoen.

Even schrikken

Toch sloot de volledige Miko-groep het eerste semester af met een daling van de omzet, de bedrijfswinst, ebitda en de nettowinst met respectievelijk 12,5 procent, 53 procent, 20 en 62 procent. 'Dat was even schrikken', zegt Van Tilborg.

Ik denk dat er koopjes te doen zijn. We kijken rond. Het hoeven geen grote overnames te zijn. Frans Van Tilborg CEO Miko

Een dividend is niet aan de orde en om het tij te keren werden ook een 60-tal van de ongeveer 1.100 werknemers ontslagen, vooral in het VK. Van Tilburg: 'We hebben heel snel ingegrepen omdat we niet onmiddellijk de impact van de crisis konden inschatten.'

Of er geld voor overnames is in de koffieservicesector? Van Tilborg: 'Onze financiële toestand is gezond. Onze cashpositie is dezelfde als voor corona. Dank zij de tijdelijke werkloosheidsmaatregelen in ons land en goedkope overheidsleningen in onder meer Frankrijk en het VK.'