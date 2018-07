Miko neemt zieltogend Deens koffiebedrijf over

Het Turnhoutse koffieservicebedrijf Miko neemt voor één symbolische euro een Deense concurrent in financiële moeilijkheden over.

Maas is, net als Miko, gespecialiseerd in het aanbieden van koffieconcepten aan kantoren . De Deense firma draait een jaaromzet van ongeveer 14 miljoen euro.

Maar het bedrijf zit al enige tijd in lastig vaarwater door een ongecontroleerde groei onder de vorige CEO . 'Ze wilden te veel en te snel groeien en dat is compleet fout gelopen', zegt Miko-CEO Frans Van Tilborg. 'Daardoor kregen ze een mega-omzet die niet rendabel was.'

Scandinavië

Miko wil het faillissement afwenden door onrendabele activiteiten af te stoten en synergieën uit te werken met zijn andere Deense dochter ABC Mokka. 'Op korte termijn is de prioriteit om een turnaround te realiseren met als ambitieuze doelstelling een break-even (Ebitda) te bereiken tegen eind 2019', zegt Van Tilborg. 'Op die manier willen we de toekomst van onze nieuwe Deense dochter waarborgen.'

Het bedrijf verschoof enkele jaren geleden zijn focus naar Scandinavië. Terwijl Miko daar in 2012 nog niet aanwezig was, vertegenwoordigt de business in Zweden, Denemarken en Noorwegen vandaag al meer dan 25 procent in de totaalomzet van de koffieserviceafdeling.