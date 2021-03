Miko schrapt dividend na pittig coronajaar

2020 was een jaar met weinig kantoorkoffie en nog minder horeca, wat duidelijk te lezen valt in de jaarcijfers van de in koffie en kunststof gespecialiseerde Miko Group. Maar CEO Frans Van Tilborg kijkt met vertrouwen voorbij de pandemie. 'Dit is niet het einde van de wereld.'

Mist u ze ook, die momenten waarbij u op kantoor even kan bijkletsen met een collega aan de koffiemachine? Troost u dan met de gedachte dat Frans Van Tilborg, de CEO van Miko Group, ze waarschijnlijk nog net iets harder mist. Want van die momenten moet het meer dan 200 jaar oude bedrijf het hebben.

Het Turnhoutse Miko is gespecialiseerd in koffieservice en in kunststof verpakkingen. Dat die eerste tak, traditioneel goed voor zo'n 57 procent van de omzet van de groep, er een zwaar jaar op heeft zitten, mag niet verbazen. 'Onze belangrijkste cliënteel zit in de horeca en bij bedrijven', zegt Van Tilborg. 'De horeca was voor een belangrijk deel van het jaar gesloten en in de bedrijven werkte veel personeel maanden thuis. Dat kan niet anders dan gevolgen hebben.'

Jaarcijfers 2020 Miko Group Omzet: 195 miljoen euro (-13,1%) Bedrijfswinst: 9,6 miljoen euro (-20,8%) Nettowinst: 5,7 miljoen euro (-15,9%) Winst per aandeel: 4,81 euro

Miko probeerde de coronaklap enigszins te milderen door meer te focussen op retailverkoop. 'Daar waren we in de jaren 70 eigenlijk min of meer mee gestopt', zegt Van Tilborg. 'Toen kwamen de grote koffiegroepen op, met marketingbudgetten waar wij niet aan konden tippen.' Die realiteit is er vandaag nog steeds, maar Miko ziet hier en daar een mogelijke opening in bepaalde niches, die in de huidige omstandigheden over wat meer aandacht en budget kunnen beschikken.

Van Tilborg: 'We hadden voor de crisis al beslist het West-Vlaamse koffiemerk Bruynooghe op te waarderen. Daar hebben we dit jaar zelfs een concept store voor geopend, in Kortrijk, iets wat we nog nooit eerder hadden geprobeerd. Daar krijgen we heel goede reacties op. En we hebben ook meer aandacht voor e-commerce. Met Coffee@Home zijn we een eigen platform aan het opzetten waarmee we een heel gamma aan koffies willen aanbieden voor thuisconsumptie. Dat is normaal niet onze markt, maar in de huidige omstandigheden is dat een experiment waard.'

Die kleine initiatieven konden de klap in de kernbusiness logischerwijs niet goedmaken. De omzet van de koffietak boerde 27,3 procent achteruit tot 93,8 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) klokte af op 11,7 miljoen euro, een daling van meer dan 28 procent.

Buffertje

Die terugval werd enigszins gemilderd door de goede prestaties van de divisie kunststofverpakkingen. Die zag haar omzet met 4,7 procent groeien tot 107,3 miljoen euro. Daarmee is de kunststofdivisie voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf groter dan de koffietak. De brutobedrijfswinst van de afdeling dikte zelfs 32,6 procent aan tot 18,4 miljoen euro.

Ik hoor van veel mensen dat ze vooral terug naar kantoor willen. Ik snap dat. Ik word van één dag per week thuiswerk al knettergek. Frans Van Tilborg CEO Miko Group

Samen leverde dat Miko een omzetdaling van 13,1 procent op tot 195 miljoen euro. De nettowinst daalde met 15,9 procent tot 5,7 miljoen euro. Die evolutie noopt Miko tot voorzichtigheid. De groep keert voor lockdownjaar 2020 geen dividend uit. 'We willen ons als een goede huisvader gedragen', zegt Van Tilborg. 'Een buffertje opbouwen, uit voorzichtigheid. Na deze crisis zien we wel weer wat met die spaarpot kan gebeuren.'

Van Tilborg verliest er de moed niet bij. 'De business die we nu kwijt zijn, komt normaal wel terug. Dit is niet het einde van de wereld. De vraag is volgens ons vooral wanneer de boel weer normaliseert. Maar dat het zal normaliseren, daar hebben we vertrouwen in.'