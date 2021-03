Miko verkoopt kunststoftak

De Turnhoutse groep verkoopt haar verpakkingsafdeling aan het Duitse Paccor en focust op koffieservice, een afdeling die zwaar getroffen is door de pandemie.

Een paukenslag bij Miko . Het beursgenoteerde familiebedrijf uit Turnhout verkoopt de afdeling die kunststof verpakkingen maakt - denk aan botervlootjes en allerhande schalen en dozen voor kant-en-klaarmaaltijden. Koper is de Duitse marktleider Paccor .

Miko Pac draaide in 2020 met 500 werknemers in drie fabrieken (België, Polen en Indonesië) 107 miljoen omzet. Een verkoopsprijs maakt CEO Frans Van Tilborg niet bekend, maar de kans is groot dat de waardevolste poot van de groep verkocht wordt.