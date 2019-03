Miko verwent belegger met hoger dividend

Miko haalde in 2018 een omzet van 209,9 miljoen euro, of 2,5 procent meer dan een jaar eerder. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde wel met bijna 12 procent tot 25,6 miljoen euro en de winst voor belastingen met 18 procent, tot 12,7 miljoen euro.

Brexit

Miko deed vorig jaar niet alleen in Denemarken, maar ook in Noorwegen en het VK een overname. Die zullen, samen met een groot contract en een veelbelovende investering in het kunststofsegment, 'de resultaten van 2019 een duw in de rug geven.'