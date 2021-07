Miko wordt baas bij Nederlandse concurrent

Het Turnhoutse beursgenoteerde koffiebedrijf Miko neemt zijn Nederlandse concurrent Maas over. Die was - voor corona - goed voor 70 miljoen euro omzet.

Nog geen halfjaar nadat de kantoorkoffiemaker Miko een kwart van de aandelen van Maas had gekocht, neemt hij het bedrijf helemaal over. Het koffiebedrijf van de familie Michielsen heeft nu 92 procent van de aandelen van Maas in handen. De rest verkoopt het investeringsfonds Nimbus aan de directie van Maas. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.