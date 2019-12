Miljardendeal creëert grootste smaakmaker ter wereld

International Flavors & Fragrances (IFF) neemt de voedingstak van DuPont over voor 26,2 miljard dollar. Met de deal kan de Amerikaanse smaakstoffenproducent de grootste smaakmaker ter wereld worden.

Met twee miljardendeals in evenveel jaar neemt IFF de leiding in de wereld van geur- en smaakstoffen. Wat in 1889 in het Nederlandse stadje Zutphen als een kleine familiale verkoper van kruiden en specerijen begon, is uitgegroeid tot een Amerikaanse gigant die voedingsproducten op smaak brengt. IFF maakte gisteren bekend dat het de voedingsdivisie overneemt van het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont voor 26,2 miljard dollar (23,5 miljard euro).

De voedingstak van DuPont is gespecialiseerd in zoetstoffen, emulgatoren voor zuivelproducten en voedingsvezels. Het bedrijf zit in volle transformatie en de voedingsactiviteiten passen niet in dat plaatje.

Profiel IFF Wat: Amerikaanse producent van smaak- en geurstoffen. Is door de overnamen van de voedingsdivisie van DuPont op weg om de grootste smaakmaker ter wereld te worden. Omzet: 4 miljard dollar. Brutobedrijfswinst (ebitda): 762 miljoen dollar. Nettowinst: 335 miljoen dollar. Werknemers: 13.000. Beurswaarde: 13,5 miljard dollar.

DuPont smolt in 2017 samen met zijn rivaal Dow Chemical. De chemiereus die daaruit voortkwam, DowDuPont, is begin dit jaar in drie delen gesplitst. De agrotak kwam terecht in het nieuwe bedrijf Corteva, terwijl Dow werd afgesplitst en focust op de productie van chemische basismaterialen zoals ethyleen, propyleen en siliconen. DuPont bleef over met de gespecialiseerde chemicaliën voor elektronica, ruimtevaart, auto’s, bouwmaterialen en voeding.

De voedingsactiviteiten wekten de interesse van zowel IFF als Kerry Group, de Ierse producent van melk- en kaasproducten. IFF trok aan het langste eind. Met de overname, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 beklonken zal zijn, bereikt IFF een ondernemingswaarde van 45,4 miljard dollar.

De aandeelhouders van DuPont verwerven een belang van 55,4 procent in het nieuwe bedrijf, de aandeelhouders van IFF houden een belang van 44,6 procent over. Daarnaast ontvangt DuPont een cashbetaling van 7,3 miljard dollar.

Met de overname zou IFF dit jaar een theoretische omzet van 11 miljard dollar en een ruime bedrijfswinst (ebitda) van 2,6 miljard bereiken. Het bedrijf met hoofdzetel in New York is zo op weg om zijn Zwitserse concurrent Givaudan te onttronen als grootste producent van smaak- en geurstoffen.

In de strijd om de grootste te worden deed IFF vorig jaar al een belangrijke stap. Het telde toen 7,1 miljard dollar neer voor zijn Israëlische sectorgenoot Frutarom. Met die overname kreeg IFF ook een fabriek in ons land in handen, gespecialiseerd in geconcentreerd fruit. De Taura-fabriek in Olen telt meer dan 60 werknemers en is gespecialiseerd in het in minder dan één minuut nagenoeg alle water uit fruit te halen. De gedroogde fruitstukjes behouden zo hun smaak en voedingswaarde. Diverse voedingsproducenten gebruiken ze om koekjes, cake, ontbijtgranen of energierepen van te maken. De fabriek in Olen was vorig jaar goed voor een bedrijfswinst van 4,9 miljoen euro op 28,5 miljoen euro omzet.