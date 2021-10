Miljardenwaardering voor kokoswater AB InBev-telgen

De beurskandidaat Vita Coco mikt aan de bovenkant van de prijsvork op een waardering van 1,17 miljard dollar bij zijn beursgang. De familie de Spoelberch, die in 2007 in Vita Coco stapte, zal dankzij de operatie een kleine 100 miljoen dollar verdienen.

De producent van kokoswater Vita Coco heeft de details van zijn geplande beursgang bekendgemaakt. Hij trekt naar de Nasdaq tegen 18 à 21 dollar per aandeel , onder de beursticker COCO. Bij de operatie worden zowel nieuwe als bestaande aandelen verkocht. Het bedrijf uit New York mikt tegen de bovenkant van de prijsvork op een waardering van 1,17 miljard dollar.

De eerste handelsdag is voorzien voor volgende week donderdag 21 oktober.

AB InBev-connectie

De hoofdaandeelhouder (47,9%) van Vita Coco is Verlinvest, het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch. Die kwam in 2007, drie jaar na de oprichting van het bedrijf, aan boord.

De Belgische familie zal bij de operatie 3,24 miljoen aandelen verkopen. Op basis van de prijsvork zal ze dus tussen 58 en 68 miljoen dollar (50 à 59 miljoen euro) cashen. Maar dat is niet alles. In een private transactie gelinkt aan de beursgang neemt de drankengroep Keurig Dr Pepper voor 20 miljoen dollar aandelen Vita Coco van de familie de Spoelberch over.