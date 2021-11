Minder alcohol in Belgische Carlsberg

De Deense bierreus Carlsberg schrapt het bier dat hij decennia speciaal voor de Belgische markt brouwde. In de plaats komt het lichtere internationale standaardrecept. Een aparte 'Belgische' Carlsberg loont minder de moeite omdat de verkoop daalt.

Begin volgend jaar daalt het alcoholpercentage van het Carlsberg-bier in de Belgische winkels van 5,5 naar 5 procent. Daardoor verandert ook de smaak. De verandering komt er doordat de Deense brouwer beslist heeft binnenkort de internationale standaardvariant van het bier naar België te exporteren. De variant die Carlsberg decennialang speciaal voor België brouwde, verdwijnt. De 'Belgische' Carlsberg, die vroeger in Frankrijk en nu in Duitsland wordt gebrouwen, bevat 0,5 procentpunt meer alcohol dan het bier dat Carlsberg in zijn thuisland en in het gros van zijn exportlanden schenkt.

85.000 Dalende verkoop Op het hoogtepunt de jaren 70 verkocht Carlsberg in België jaarlijks 376.000 hectoliter bier. Daar bleef in 2019 nog 85.000 hectoliter van over.

'Belgen hadden een voorkeur voor bieren met meer alcohol erin, maar we zien dat bieren met minder alcohol steeds meer in de smaak vallen. Daarom is het niet langer nodig een apart bier te brouwen voor België', zegt Guy Vlaeminck, de algemeen directeur van Horeca Logistic Services (HLS). Dat bedrijf - in handen van de ondernemersfamilie Haelterman - importeert en verdeelt het Carlsberg-bier in België.

Minder kosten

De beslissing heeft ook te maken met kostenefficiëntie. Een apart bier brouwen voor België kost meer. Door de internationale variant aan te bieden boeken HLS en Carlsberg schaalvoordelen. Bovendien moet de Carlsberg-verdeler ook minder accijnzen betalen voor het bier met minder alcohol.

Schermvullende weergave Carlsberg schenkt zijn bier in nieuwe flesjes en glazen.

De investering die de Belgische variant eiste, loonde steeds minder de moeite. De verkoop van Carlsberg daalde de voorbije jaren. Net als andere pilsmerken ziet Carlsberg af door het feit dat mensen steeds minder pils drinken en steeds meer speciaalbier. Op het hoogtepunt in de jaren 70 verkochten de Denen in België jaarlijks 376.000 hectoliter Carlsberg. Daar bleef in 2019 nog 85.000 hectoliter van over. Voor volgend jaar mikt HLS op 83.000 hectoliter. 'De coronapandemie leidde vorig jaar tot een zware verkoopdaling', zegt Vlaeminck. 'Wij zijn vooral actief in de horeca, die leed door de lockdowns.'

Door de internationale aanpak in te voeren moet het bier nauwer aansluiten bij de nieuwe biertrends. Als Carlsberg innoveert, doet het dat in de eerste plaats met zijn internationale variant. 'Alle innovatie voor ons internationale bier kunnen we nu ook meteen doorvoeren in België', zegt Steven van Dijk, de internationale marketingmanager van Carlsberg.