Minder omzet, meer winst voor Fountain

De Waalse warmedrankengroep is er in het eerste halfjaar in geslaagd de winstgevendheid verder op te krikken. Het streven naar verdere groei laat Fountain varen.

Fountain , dat koffieservice biedt aan kmo's, heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Onder impuls van zijn voormalige voorzitter Eugeen Beckers is echter een grote saneringsoperatie opgezet die vooral tot doel had de kosten te drukken en het werkkapitaal te verminderen. Die inspanningen lijken nu vrucht af te werpen. Aan de omzetdaling van Fountain - waarin de families Van de Vyvere en Marc Coucke geld pompten - is wel nog geen einde gekomen.

In de eerste zes maanden van het jaar daalde de omzet met 3,6 procent tot 13,5 miljoen euro. De afname is te wijten aan het wegvallen van kleine klanten met een geringe omzet die maar weinig winst opleverden, legt Fountain aan. Het bedrijf uit Eigenbrakel wist daarentegen meer nieuwe klanten aan te trekken dan vorig jaar.

Rendabeler

Het goede nieuws zit in de rendabiliteit. De recurrente bedrijfswinst (rebitda) bedraagt 1,4 miljoen euro, wat een rebitda-marge oplevert van 10,4 procent. Dat is een hele verbetering ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017, toen de marge 7,9 procent bedroeg. Eenzelfde evolutie bij het bedrijfsresultaat, dat in plaats van 0,26 miljoen negatief 0,66 miljoen positief werd.

200.000 winst Netto houdt Fountain een winst van 200.000 euro over waar er een jaar eerder nog 400.000 euro verlies was.

Netto houdt Fountain een winst van 200.000 euro over waar er een jaar eerder nog 400.000 euro verlies was.

De schuldenlast was eind juni verder gedaald tot 5,2 miljoen euro, van 6,1 miljoen eind december.

Omzet stabiliseren

Van groei durft Fountain echter niet meer dromen. 'De raad van bestuur is van mening dat de lopende actieplannen Fountain zouden moeten toelaten de omzet op middellange termijn te stabiliseren', staat in het persbericht. Het bedrijf wil wel de operationele kosten en de nood aan werkkapitaal verder verminderen.