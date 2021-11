Minder schulden en meer winst voor Greenyard

Greenyard herstelt verder van zijn jarenlange problemen van stijgende schulden en dalende winst. Een besparingsplan en een schuldherschikking werpen hun vruchten af.

De zomer van 2019. Greenyard heeft slecht nieuws. Het bedrijf, dat fruit en groenten levert aan supermarkten in heel Europa, komt naar buiten met een omzetdaling, een dalende winst en een stijgende schuldgraad. Topman en hoofdaandeelhouder Hein Deprez heeft zijn handen vol met de redding van het bedrijf. Nu de schuldgraad gestegen is tot 7,1 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) gaan de alarmbellen af. De door de banken opgelegde limiet ligt op 4,25.

Ruim twee jaar later is het tij gekeerd. Het transformatieplan van crisismanager Marc Zwaaneveld werpt zijn vruchten af. Tussen maart en september - de eerste helft van het gebroken boekjaar van het beursgenoteerde bedrijf - daalde de schuldgraad van 3,9 keer de ebitda in de eerste jaarhelft van boekjaar 2020 naar 2,8 keer.

Onderdelen verkopen

De schuldgraad daalt doordat de schuldenberg van Greenyard kleiner wordt. Ze daalde van 407,4 miljoen euro naar 338,1 miljoen. Dat komt doordat Greenyard de voorbije jaren 'minder belangrijke' bedrijfsonderdelen verkocht. Zo gingen een Hongaarse fabriek, een Nederlandse champignonkwekerij en een Portugese transportfirma de deur uit, in ruil voor cash om de schulden mee af te betalen.

Ook een herfinanciering leverde het bedrijf extra geld op. Afgelopen lente stapte investeerder en ondernemer Marc Couke stapte in het bedrijf. Samen met ondernemer Joris Ide pompte hij 50 miljoen euro in Greenyard. Coucke controleert nu 13,4 procent van het bedrijf. Oprichter Deprez behoudt met 43 procent de controle over het bedrijf.

Greenyard herstelt ook doordat de winst stijgt. De aangepaste brutobedrijfswinst steeg in de eerste boekjaarhelft met 7,5 procent naar 82,6 miljoen euro. Alhoewel ook de omzet met 1,8 procent steeg, steeg de winstmarge met 24 basispunten. De nettowinst verveelvoudigde van 1,1 miljoen euro naar 8,5 miljoen euro.

De winst stijgt door kostenbesparingen - er verdwenen 422 jobs - maar ook doordat Greenyard focust op diepgaande samenwerkingen met supermarkten als Albert Heijn, Delhaize, Tesco, Rewe en Carrefour. Het Belgische bedrijf slaagde erin een groter aandeel van de fruit- en groenteafdelingen van die ketens te veroveren.

Greenyard voorspelt dat de toestand nog verder zal verbeteren. 'Een schuldgraad van 2,5 keer de ebitda in maart 2022 is haalbaar', klinkt het in een persbericht. Op termijn is een factor 2 zelfs een realistisch doel.