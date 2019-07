Minstens 11 miljoen dollar schulden voor Celis Brewery

De van oorsprong Vlaamse brouwerij van onder meer witbier in Texas heeft bescherming tegen haar schuldeisers gevraagd.

Net als België en zijn brouwerijen een begrip zijn in de bierwereld, is ook André Celis dat. De in 2011 overleden brouwer wordt gezien als de vader van het witbier dat we onder meer kennen van de variant Hoegaarden. Dat is nu in handen van AB InBev, maar het werd oorspronkelijk door Celis ontwikkeld en op de markt gebracht.

Na de verkoop van zijn bier aan AB InBev trok Celis naar Texas, waar hij een nieuwe brouwerij oprichtte en de Amerikanen witbier leerde drinken. De brouwerij kwam later echter in handen van de groep Miller (intussen ook AB InBev) die ook de rechten verwierf op de naam Celis Brewery.

Dochter Christine en intussen ook kleindochter Daytona zetten de traditie verder: ze startten zelf een brouwerij in het Texaanse Austin en kochten de rechten op de naam terug. Celis Brewery brengt sinds 2017, naast de klassieker Celis White, enkele varianten op de markt zoals de Dubbel Coffee Porter en Celis Citrus Grandis.

Uitbreiding

In april liet Christine Celis nog in Het Laatste Nieuws optekenen dat de brouwerij wilde uitbreiden van 60.000 hectoliter per jaar naar 120.000 hectoliter. Er waren ook plannen voor een museumgedeelte en een heuse 'beer garden' met plaats voor 2.000 bezoekers.

Maar de Mediahuis-kranten maken nu melding van moeilijkheden. Zelfs in die mate dat Christine Celis via een zogenaamde Chapter 11-procedure bescherming tegen haar schuldeisers moest aanvragen voor de brouwerijvennootschap FFBC Operations en de vastgoedtak FFBC Real Estate. Ook lokale Texaanse media en de vakwebsite Brewbound maken er melding van.

Uitverkoop

Door de bescherming kon Celis verhinderen dat het brouwerijgebouw en de apparatuur noodgedwongen openbaar geveild zouden worden op last van de pandhoudende financier Amplify Credit Union, een plaatselijke bank.

Het vakblad Brewbound schrijft dat Celis Brewery al kort na de start in moeilijkheden kwam door te zware schulden die alleen konden worden afbetaald met een forse groei.

Rechtbankdocumenten voor de Chapter 11-aanvraag die De Tijd kon inkijken, maken voor de twee vennootschappen samen gewag van 11 tot 60 miljoen dollar schulden (bijna 10 tot 53 miljoen euro). Ze staan in het krijt bij minstens 100 schuldeisers. Daar staan activa van 2 tot 20 miljoen dollar tegenover. Exacte cijfers zijn er niet omdat de aanvragen gebeuren met standaardformulieren waar alleen grootteordes worden aangegeven.

Groei

In een persbericht geeft Christine Celis dat ook toe. Nochtans is Celis naar eigen zeggen een van de snelstgroeiende craft brewers in Texas.