Moeder Tiense Suiker ziet winst halveren door dalende suikerprijs

De Duitse suikerreus Südzucker, eigenaar van Tiense Suiker, ziet zijn bedrijfswinst halveren. Belangrijkste reden is de daling van de suikerprijs.

De wereldleider in suikerraffinage Südzucker heeft een belabberd eerste kwartaal achter de rug. De bedrijfswinst daalde met 49 procent tot 78 miljoen euro. Vorig jaar in dezelfde periode bedroeg de winst nog 153 miljoen euro. De omzet daalde van 1,783 naar 1,741 miljard euro.

De klappen vielen vooral in de suikerdivisie en dat is geen verrassing. Sinds september vorig jaar is Europese suikermarkt geliberaliseerd. Daarmee kwam een einde aan een periode van 50 jaar waarbij de suikerproductie werd gelimiteerd en er slechts een beperkte hoeveelheid suiker buiten de EU mocht worden geëxporteerd. Tegelijk zorgde Europa wel voor gegarandeerde minimumprijzen. Maar net als bij de afschaffing van de Europese melkquota enkele jaren terug, ging ook in de suikersector de productie omhoog, kwam er overcapaciteit en stuikten de prijzen in elkaar.

Daling suikerprijs

40 procent Suikerprijs Sinds begin vorig jaar is de wereldwijde suikerprijs met 40 procent gedaald als gevolg van overcapaciteit.

In vergelijking met begin vorig jaar is de suikerprijs wereldwijd met circa 40 procent gedaald. In Europa kijken de suikerproducenten sinds de liberalisering aan tegen een daling van de Europese suikerprijs van meer dan 12 procent. De verhoging van de export was onvoldoende om de lage prijzen te compenseren, zegt een woordvoerster van Südzucker. Er werd in volume wel meer uitgevoerd buiten de EU, maar tegen lagere prijzen.

Dat vertaalde zich dan ook in de cijfers, want de winst van de suikerdivisie kreeg een klap van 85 procent. Wat overbleef was 8 miljoen euro bedrijfswinst. Het jaar voordien boekte de suikerdivisie nog 64 miljoen euro winst. Südzucker verwacht dat de 'suikeroogst' dit jaar niet zal afwijken van die van vorig jaar. De groep kan voor zijn productie teren op een suikerbietenareaal van ongeveer 435.800 ha.

Fors minder winst

De slechte resultaten van de suikerdivisie hebben natuurlijk een impact op de totale jaarcijfers voor het gebroken boekjaar 2018-2019. Südzucker bevestigt zijn verwachte omzet van 6,8 à 7,1 miljard euro voor het volledige jaar, maar de bedrijfswinst zal fors lager liggen.

Waar vorig boekjaar nog werd afgesloten met 445 miljoen euro bedrijfswinst, verwacht Südzucker nu slechts 100 à 200 miljoen euro winst. De suikerdivisie zal 100 à 200 miljoen euro verlies boeken. Het jaar voordien werd nog afgesloten met 139 miljoen euro winst.