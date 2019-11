Moeder van Tiense Suiker sluit Antwerps kantoor

Het Duitse concern Südzucker , de grootste suikerproducent ter wereld en bij ons de groep boven Tiense Suiker, gaat zijn Antwerps verkoopkantoor voor wereldwijde verkoop buiten de Europese Unie sluiten. De aankondiging van het bedrijf past in zijn strategie om zich te focussen op verkoop in de EU.

Het kantoor is een onderdeel van de tradingdivisie Hottlet Sugar Trading van Südzucker. Er werken meer dan tien mensen, maar hoeveel juist is niet meteen bekend. Een zegsvrouw van het kantoor verkoos dinsdag geen commentaar te geven. Mogelijk kan een deel van het personeel wel elders in de groep aan de slag.