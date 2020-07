Moederbedrijf AVEVE koopt zich in bij drie bedrijven

Eric Lauwers, de gewezen topman van AB InBev België, heeft in vier jaar tijd de winst van Arvesta met de helft opgetrokken. Nu trekt het moederbedrijf van de 250 AVEVE-winkels op overnamepad.

Even terug naar eind 2018. In een interview met deze krant licht Eric Lauwers een stukje van de sluier op van de ambities die hij heeft met Arvesta. 'We willen meespelen in de consolidatiegolf die aan de gang is', klonk het toen stoer.

Sindsdien bleef het zo goed als windstil rond het bedrijf dat bekend is van zijn 250 tuin-, dier- en bakwinkels van AVEVE en wordt gecontroleerd door MRBB, het investeringsfonds van de Boerenbond.

Maar daar is recent verandering in gekomen. 'Soms vallen verschillende dominostenen op één moment', lacht Lauwers. In één klap koopt Arvesta zich in bij drie bedrijven. Ze zijn alle drie actief in het vakgebied van Arvesta: dierenvoeding en landbouw. Het concern, dat bijna anderhalf miljard omzet draait, verkoopt allerlei producten aan boeren, van zaad tot mest en van boerderij-infrastructuur tot tractoren.

Energiezuinige serres

De eerste prooi van Arvesta is het Nederlandse Van der Hoeven. Het aannemersbedrijf bouwt kant-en-klare serres in de hele wereld. 'We kopen 35 procent van de aandelen en over enkele jaren hebben we het bedrijf helemaal in handen', zegt Lauwers.

Door corona verdrievoudigde de productie in onze bloemfabriek in Merksem. We werken er nu ook 's nachts. Eric Lauwers CEO Arvesta

Van der Hoeven heeft 125 personeelsleden en is goed voor 121 miljoen euro omzet. De serres die het bedrijf bouwt, zijn in hoge mate geautomatiseerd en energiezuinig.

Daarnaast koopt Arvesta 75 procent van Vaesken. Dat Franse bedrijf helpt graanboeren. Het geeft hen advies, levert zaad en meststoffen en zorgt er ook voor dat het graan wordt verkocht. Daarnaast verdeelt Vaesken dierenvoeding. Het is goed voor 70 miljoen euro omzet.

Ten slotte koopt Arvesta 30 procent van Palital. Dat Nederlandse bedrijf boekt 12 miljoen euro omzet met de productie en verkoop van dierenvoedingssupplementen.

Financiële details van de drie deals geeft Arvesta niet.

Schoonmaakoperatie

Diervoeding, zaden en AVEVE-winkels Er is bijna geen Belgische boer die niets koopt bij Arvesta. Het bedrijf was in 2019 goed voor 1,4 miljard euro omzet en 26,2 miljoen euro nettowinst. De verkoop van veevoeder is goed voor de helft van de omzet. Die van zaden, meststoffen, plantenbeschermers en tractoren van het merk John Deere voor 35 procent. De rest komt van de 250 AVEVE-tuin-, dier- en bakwinkels en de verkoop van bloem. Er werken 1.900 mensen bij Arvesta, dat marktleider is in België en 19 fabrieken heeft. Arvesta is een verzameling van 45 bedrijven. Zo controleert het merken als AVEVE, Dumoulin, Spoormans en Arie Blok. De Aan- en Verkoopvenootschap (AVV) werd in 1901 opgericht door de Boerenbond. Ook vandaag is de eigenaar van de Boerenbond, de MRBB-groep, nog steeds de eigenaar van het bedrijf dat sinds de jaren tachtig AVEVE heet en sinds 2018 Arvesta.

Overnames zijn niet de enige werf van Lauwers, die in 2016 de overstap maakte van de brouwreus AB InBev. Daar was hij marketingdirecteur en nadien directeur van de Benelux en Frankrijk. Hij begon bij het toenmalige Groep AVEVE aan een schoonmaakoperatie, die tot meer omzet en winst moest leiden.

Het bedrijf was in slaap gevallen. Tussen 2006 en 2012 groeide de omzet van 750 miljoen euro omzet naar 1,3 miljard, maar nadien was er ondanks acht overnames geen groei. Organisch kromp de omzet dus.

In 2019 klokte Arvesta af op 1,4 miljard euro omzet. 'Dat is 5 procent organische groei', zegt Lauwers. 'In absolute cijfers bleef de omzet stabiel. Dat komt door de schommelende aankoopprijzen van de grondstoffen voor veevoeder en omdat we een klein bedrijfsonderdeel verkochten.'

Winst investeren

De nettowinst steeg met 16 procent naar 26,2 miljoen euro. Ze ligt nu ruim de helft hoger dan toen Lauwers er in 2016 aan begon. 'Onze winstmarge steeg sinds 2016 van 1,2 naar 1,9 procent van de omzet', zegt hij. 'Dat is cruciaal, want we moeten kunnen investeren in IT en dat is erg duur.'

De komende vijf jaar investeert Arvesta 100 miljoen euro in IT. Het bedrijf ontwikkelt apps die boeren waarschuwen voor ziektes en het weer, gps-geleide tractoren en semi-automatische serres om sla in te kweken. Maar het wil ook zijn interne digitale systemen vereenvoudigen. Om dezelfde redenen centraliseerde Lauwers de personeelsdienst, de financiële afdeling en de aankoopdienst.

Ook de bedrijfsstructuur ging op de schop. Arvesta was vroeger een amalgaam van 79 aparte vennootschappen. Nu zijn dat er nog 45.

Corona

Lauwers wil Arvesta ook dit jaar laten groeien, maar dat wordt moeilijk door corona. Covid-19 veroorzaakte een omzetkrimp in sommige takken van het bedrijf. 'We moesten onze mensen terughalen uit Rusland en Italië, waar ze een tuinbouwbedrijf aan het bouwen waren', zegt Lauwers. 'De winkels van Eurotuin zijn lang gesloten geweest.' De AVEVE-winkels bleven gedeeltelijk open, maar verloren ook 40 procent van hun omzet.

