Moedergroep Tiense Suiker dreigt met fabriekssluitingen

De Duitse suikergroep Südzucker, het moederbedrijf boven Tiense Suiker, heeft een saneringsplan klaar waarbij fabriekssluitingen in Duitsland en elders in Europa tot de opties behoren.

Het topmanagement van Südzucker stelt het plan woensdag voor aan de toezichtsraad, zo maakte Südzucker zelf bekend.

'Het herstructureringsplan omvat maatregelen in de hele waardeketen. We overwegen, in Duitsland en andere Europese landen, capaciteitsaanpassingen die kunnen leiden tot fabriekssluitingen met een vermindering van de suikerproductie met ongeveer 700.000 ton per jaar', zegt de Duitse multinational. 'Dat moet het aanbod meer afstemmen op de vraag naar suiker op de Europese markt.'

Min 15 procent

De beoogde vermindering komt overeen met 15 procent van de productie vorig jaar (4,7 miljoen ton). Südzucker mikt op een besparing van 100 miljoen euro per jaar.

De groep telt 29 suikerfabrieken en 2 raffinaderijen in Duitsland, België, Bosnië, Frankrijk, Moldavië, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovakije, Tsjechië en Hongarije. Voor die vestigingen is het dus bang afwachten of en hoe zwaar ze door de sanering getroffen zullen worden.

Tienen en Wanze

De Tiense Suikerraffinaderij, het Belgische dochterbedrijf, telt 600 medewerkers verspreid over verschillende vestigingen. De twee suikerfabrieken bevinden zich in Tienen en Wanze.

Hoeveel banen er in Europa op de tocht staan, is nog niet duidelijk. Er is nog niets definitiefs, want de toezichtsraad moet de plannen nog goedkeuren. De beslissingen worden 'in de eerstvolgende weken' genomen, waarna de ondernemingsraden en het personeel ingelicht zullen worden, zegt de suikerreus.

De groep Südzucker maakt niet alleen suiker, maar ook bio-ethanol en fruitpreparaten. Volgens het bedrijf ligt de huidige suikerprijs in de EU historisch laag door een overaanbod en dat brengt de winstgevendheid in het gedrang. Het suikersegment maakte in het voorbije jaar tussen 150 en 200 miljoen euro verlies, zo schat de groep.