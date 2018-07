Mokerslag voor Hein Deprez

De besmetting in de Hongaarse Greenyard-fabriek, die waarschijnlijk levens eiste, geeft het bedrijf van Hein Deprez een nieuwe klap. Dat kampt al lang met lage winstmarges.

De belegger heeft Greenyard gisteren genadeloos afgestraft. Het aandeel crashte met 31 procent, nadat het vrijdag al 9,5 procent had verloren. Sinds vrijdag is 220 miljoen euro beurswaarde in rook opgegaan omdat het Europees voedselagentschap EFSA er bijna zeker van is dat een Hongaarse fabriek die besmet is met de listeriabacterie verantwoordelijk is voor de dood van negen mensen. Nog eens 38 anderen zijn ziek geworden, nadat ze besmet raakten met de bacterie.

greenyard Omzet (2017): 4,18 miljard euro (-1,7%) Terugkerende brutobedrijfswinst (rebitda): 140,2 miljoen euro (-3,8%) Rebitdamarge: 3,4 procent Winst per aandeel: 0,07 euro Netto financiële schuld: 419,1 miljoen euro (+29,3%) Schuldgraad: 2,8 keer rebitda.

De microben treffen Greenyard terwijl het al in een zwakke gezondheid verkeert. Het bedrijf begon de lente met een winstwaarschuwing over het boekjaar 2017, dat in maart eindigde. De omzet is met 1,7 procent gedaald naar 4,2 miljard euro. De recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) lag met 140 miljoen euro 3,8 procent lager dan vorig jaar. De schuld steeg met 29 procent naar 419 miljoen euro na de mislukte overnamepoging van het Amerikaanse fruitbedrijf Dole Food en de overname van het potgrondbedrijf Mykogen.

Nu riskeert Greenyard klanten - de supermarkten - aan de concurrentie te verliezen. De imagoschade is groot. De Belgische supermarkten Delhaize en Colruyt laten weten dat ze de banden voorlopig intact houden, al zijn ze duidelijk not amused. ‘Naar andere leveranciers stappen is vandaag niet aan de orde voor ons’, zegt een woordvoerster van Colruyt. Ze voegt eraan toe dat Greenyard het vertrouwen moet herstellen voordat de producten die uit de handel zijn genomen weer in de rekken mogen.

Onzekerheid

Analisten maken zich zorgen over de onzekerheid die de listeriazaak veroorzaakt. Het is onduidelijk wat het effect zal zijn als blijkt dat Greenyard effectief verantwoordelijk is voor de doden en de zieken. Het onderzoek van de Europese voedselautoriteiten is nog bezig.

Voorlopig gaan waarnemers ervan uit dat de impact op de financiële toestand van Greenyard binnen de perken blijft. Te verwachten valt dat Greenyard veel zal moeten betalen voor de terugroepacties van mogelijk besmette groenten. Tegelijk dreigt het ook klanten te verliezen. Dat zou een impact hebben op de resultaten van dit boekjaar. Greenyard kon nog geen raming van de schade geven.

Schuldgraad

De impact op de schuldgraad van Greenyard maakte analisten gisteren wel ongerust. ‘De schuld is nu al 2,9 keer zo hoog als de recurrente brutobedrijfswinst’, zegt Fernand de Boer, een analist van Degroof Petercam. Als de noemer dit jaar omlaag gaat door de gevolgen van dit schandaal, gaat die ratio omhoog, zelfs als Greenyard geen nieuwe schulden aangaat. ‘Greenyard is met de banken overeengekomen dat de nettoschuld/rebitda niet boven 3,5 zal stijgen.’ Als dat toch gebeurt, dan schendt het bedrijf de convenanten en krijgen de kredietverstrekkers het recht in te grijpen.

Wellicht wordt de soep minder heet opgegeten dan ze is opgediend. ‘We verwachten dat de banken alle uitzonderlijke kosten die met terugroepacties te maken hebben niet zullen meerekenen’, zeggen de analisten van Berenberg. ‘De brutobedrijfswinst zou dit jaar met een kwart moeten dalen om die grens te doorbreken.’

Intussen ziet de Greenyard-belegger lijdzaam toe hoe zijn aandeel in enkele dagen tientallen procenten minder waard is geworden, terwijl het aandeel al enkele maanden onder druk stond door tegenvallende resultaten. Door de klap van gisteren staat het aandeel op zijn laagste punt sinds 2016.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Nochtans had Deprez zijn aandeelhouders in 2015 beloofd dat hun rendement zou stijgen. In dat jaar voegde hij zijn drie bedrijven Univeg (verse groenten en fruit), Greenyard Foods (diepvries en conserven) en zijn potgrondbedrijf samen om de winst op te drijven door kostenbesparingen. Gecombineerd zou Greenyard aantrekkelijker zijn voor supermarkten, waardoor het marktaandeel zouden kunnen afsnoepen van concurrenten. Van het plan om de winstmarge op te drijven komt voorlopig weinig in huis.

Voor een bedrijf als Greenyard is het dan ook erg moeilijk om de winstmarges te doen toenemen. De rebitdamarge bedraagt al twee jaar amper 3,4 procent. De sector moet afrekenen met fluctuerende groente- en fruitprijzen. Wanneer de oogst tegenvalt, is het niet eenvoudig de meerkosten aan de consument door te rekenen.

Concurrentie

Bovendien is de concurrentie in de sector moordend. Dat ondervond Greenyard vorig jaar nog in Duitsland en België. Het verloor er 7 miljoen euro rebitda. In België dwong Delhaize zijn groente- en fruitleveranciers hun prijzen te verlagen. Daarnaast sloot Greenyard een verregaande samenwerking af met Carrefour, maar daarvoor moest het zijn prijzen laten zakken.