Muur van Filou-bier verspert ingang Vlaams Parlement

Opfleuren

Volgens zaakvoerder Xavier Van Honsebrouck past het bij een trouwpartij dat vrienden de woning van het jonge echtpaar versieren. 'Daarom hebben we de toegangspoort langs de Hertogstraat opgefleurd - of beter: geblokkeerd - met een van onze topbieren', zei hij tegen de Krant van West-Vlaanderen. 'Dit is het huwelijk van het jaar, daar trekken we graag alle registers voor open.'