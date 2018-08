Muyters zet tanden in kweekvlees

De Vlaamse minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) laat een studie uitvoeren naar het potentieel voor kweekvlees in Vlaanderen.

De studie wordt uitgevoerd door Technopolis en Blonk Consultants en zal oplijsten welke technologie er al bestaat om vlees te vervangen. Ze moet meer inzicht bieden in de kostprijs en de milieu-impact van de verschillende methodes. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Verschillende buitenlandse bedrijven pionieren al met vlees dat er net zo moet uitzien en even lekker moet smaken als echt vlees, maar dat gekweekt wordt zonder dat er nog dieren aan te pas komen.

In Nederland timmert professor Mark Post aan de weg met zijn start-up Mosa Meat , die recent nog een kapitaalinjectie kreeg van 7,5 miljoen euro.

Post probeert de perfecte hamburger – en later ook andere vleesproducten – na te bootsen door dierlijke cellen in gecontroleerde omstandigheden en op grote schaal te kweken.

Bill Gates

Ook de Belgische ondernemersfamilie Colruyt ziet brood in het vlees van de toekomst. De familie investeerde via haar fonds Korys in Ojah, een bedrijf dat vleesvervangers maakt op basis van soja. Recent verkochten de Colruyts een meerderheid aan de Ierse voedingsgroep Kerry.