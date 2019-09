Nederlanders bouwen grote frietfabriek in Poperinge

De Nederlandse aardappelverwerker Aviko bouwt een nieuwe productievestiging voor diepvriesfrieten en aardappelvlokken in het West-Vlaamse Poperinge. Die zal goed zijn voor 155 jobs.

De vestiging zal 175.000 ton diepvriesfrieten en 11.000 ton aardappelvlokken per jaar produceren. Aviko zegt bij de bouw rekening te houden met duurzaamheid. De fabriek krijgt zonnepanelen op het dak en restmaterialen en water worden volledig hergebruikt.

De frieten die van de band rollen, worden vervoerd naar klanten in onder meer West-Europa, Azië en Zuid-Amerika.

'De wereldwijde markt voor diepgevroren aardappelproducten blijft groeien met zo’n 4 procent per jaar. De geplande capaciteitsuitbreiding stelt ons in staat optimaal te profiteren van deze snel groeiende markt en onze ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren', zegt Aviko-CEO Ton Christiaanse.

'Na zorgvuldige evaluatie van de mogelijkheden op het gebied van teelt, logistiek en de markt bleek Poperinge in het zuiden van België het meest geschikt voor capaciteitsuitbreiding.'

Zusterfabriek

In het nabijgelegen Proven, een deelgemeente van Poperinge, heeft Aviko al een fabriek met circa 275 medewerkers voor de productie van zowel diepgevroren frites als aardappelspecialiteiten. Deze fabriek zal zich volledig gaan toeleggen op de productie van aardappelspecialiteiten. De huidige productie van diepgevroren frites zal worden ondergebracht in Poperinge.

Als de nieuwe fabriek volledig operationeel is, zal deze werk bieden aan circa 155 medewerkers, met inbegrip van ongeveer 45 medewerkers die vanuit Proven zullen meeverhuizen.

Frietmekka

Aviko behoort naar eigen zeggen tot de vier grootste aardappelverwerkers ter wereld en verkoopt zijn frieten en andere aardappelspecialiteiten in 110 landen. Het bedrijf heeft naast Nederland en België ook fabrieken in Zweden, Polen, Duitsland en China.

West-Vlaanderen is het mekka van de frietaardappel, omdat de lokale grond zowat de beste ter wereld is voor de aardappelkweek. Naast Aviko zijn onder meer de West-Vlaamse spelers Clarebout en Agristo er actief.

'Met deze investering is Aviko in staat om ook op de lange termijn zijn sterke nummer 1 en nummer 2 posities in de Europese markten voor foodservice en retail-merkartikelen verder te versterken en tegelijkertijd de kansen voor aantrekkelijke en winstgevende groei overzee optimaal te benutten', zegt CEO Albert Markusse van Aviko's moedergroep Royal Cosun.