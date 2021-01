Nederlanders steken grens over om koeien te slachten in Zottegem

Het Nederlandse slachtbedrijf Vion neemt een Belgisch slachthuis over. Voor het eerst wordt een grote buitenlandse speler actief in de gefragmenteerde Belgische runderslachthuissector.

Het slachthuis Adriaens uit Zottegem komt in Nederlandse handen. De slachtgroep Vion neemt het bedrijf en zijn 126 werknemers over. Alleen de concurrentiewaakhond kan de deal nog tegenhouden.

Al lijkt de kans klein dat die stokken in de wielen steekt. 'Adriaens is een van de grootste runderslachthuizen van België, maar de sector bestaat uit tientallen relatief kleine ondernemingen. Er zijn veel minder fusies en overnames dan bij de slachthuizen voor varkens', zegt Michael Gore, de directeur van de slachthuizenfederatie FEBEV.

De sector bestaat bijna uitsluitend uit Belgische ondernemingen. Nu wordt een grote Nederlandse speler er actief. Michael Gore Directeur slachtfederatie Febev

De overname is een unicum. 'De sector bestaat vandaag bijna uitsluitend uit Belgische ondernemingen. Nu wordt een grote Nederlandse speler er actief.' Vion boekte in 2019 5,1 miljard euro omzet, vooral in Nederland en Duitsland.

'Als de overname er komt, zullen we voor het eerst een slachthuis hebben in België', zegt Vion-woordvoerder Nancy Aschman. 'De overname past in onze strategie, die focust op West-Europa.' Vion heeft niet meteen plannen om nog andere Belgische slachthuizen over te nemen. 'Dat is niet aan de orde. Dit is onze eerste en enige stap in België.'

De sector verwacht niet meteen dat nog meer buitenlandse groepen de stap naar België zetten. 'België is een specifieke markt, dankzij het ras Belgisch wit-blauw', zegt Gore. 'Adriaens is een specifiek slachthuis, dat al jaren veel slacht voor de Nederlandse markt.'

Gore verwacht in de komende jaren wel meer fusies en overnames. 'Die beweging is al enkele jaren bezig. Euro Meat Group deed overnames en ook Veviba deed aan fusies en overnames.'

Mishandeling

Veviba en de eigenaarsfamilie Verbist bezaten onder andere het slachthuis Adriaens, voor het failliet ging. De Verbists kwamen in opspraak omdat ze vervallen vlees verkochten en omdat dieren mishandeld werden in de slachthuizen.