Nederlanders verslaan Belg op Duitse maaltijdmarkt

De Nederlandse maaltijdkoerier Takeaway.com neemt de Duitse activiteiten van rivaal Delivery Hero over voor 930 miljoen euro.

Delivery Hero en zijn Belgische operationeel directeur Pieter-Jan Vandepitte gooien de handdoek in de ring in Duitsland. De leverancier van online bestelde maaltijden die in restaurants gemaakt worden, verkoopt zijn Duitse merken Pizza.de, Lieferheld en Foodora. In 40 andere landen gaat Delivery Hero wel door.

De koper is aartsrivaal Takeaway.com . Het Nederlandse bedrijf legt 930 miljoen euro op tafel. Deels in cash, maar Deliver Hero krijgt ook 18 procent van de aandelen van het beursgenoteerde Takeaway.com.

Verlies

18% Aandelen Takeaway.com betaalt 930 miljoen euro. Deels in aandelen. Delivery Hero krijgt 18 procent van de Takeaway.com-aandelen.

De overname is het sluitstuk van een jarenlange bitse strijd tussen de bedrijven. Beide bedrijven groeiden in de afgelopen jaren fors, omdat de markt voor thuisleveringen van online bestelde maaltijden groeide. Maar geen van beide maakte winst in Duitsland.

Om winst te maken moesten ze hun omzet nog meer verhogen, ten koste van de ander. Een gevecht vol kortingen en intensieve reclamecampagnes was het gevolg. 'Reclame is belangrijk', zei Takeaway.com-CEO Jitse Groen in 2017 aan De Tijd. 'Wie honger heeft, gaat naar de site die het eerst in zijn hoofd opkomt.'

Takeaway.com Actief in Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk, Polen en Israël. Omzet (2017): 116,5 miljoen euro Aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda): -27,6 miljoen euro

De drie merken van Delivery Hero waren samen even groot als Takeaway.com, dat maar met één merk arctief was: Lieferando. 'Met slechts één merk hebben wij een schaalvoordeel', zei Groen. Eind 2015 haalde Takeaway.com Pizza.de in. 'Het gat dat er nu is, kunnen ze niet zomaar dichten.'

Miljoenen uitsparen

Na de overname zal Takeaway.com wellicht volledig focussen op zijn Duitse merk Lieferando. Dat levert nog meer schaalvoordelen op. Het aantal bestellingen verdubbelt naar 47 miljoen per jaar. De Nederlanders verwachten in 2020 minstens 60 miljoen euro uit te sparen.

Je kunt als nummer twee wel geld verdienen, maar dat is een sterfhuisconstructie. Jitse Groen CEO Takeaway.com

Net als veel andere waarnemers is Groen daarvan overtuigd: per land kan maar één bedrijf duurzaam winst maken. 'Je kan als nummer twee wel geld verdienen, maar dan moet je minder aan marketing spenderen, krijg je minder nieuwe klanten en zal je het nummer één niet meer inhalen. Dat is een beetje een sterhuisconstructie.'

Vandepitte van Delivery Hero was meer overtuigd van de levensvatbaarheid van het nummer twee. 'Nummer één zijn is ons ultieme doel, maar een goede nummer twee kan ook rendabel zijn', zei hij begin dit jaar. Al lijkt het er door de overname op dat hij van mening is veranderd.

Extra kosten

Delivery Hero Actief in 14 Europese, 19 Aziatische en 8 Zuid-Amerikaanse landen Omzet (2017): 544 miljoen euro Aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda): -94 miljoen euro

Door de overname rijzen vragen over het businessmodel van leveringsbedrijven zoals Takeaway.com, Uber Eats en Deliveroo. Takeaway.com levert maar weinig maaltijden zelf. Het treedt op als marktplaats. Het bouwt sites en apps en verzorgt de marketing. Restaurantuitbaters sluiten zich aan bij Takeaway.com, krijgen bestellingen binnen en leveren die zelf.

Delivery Hero doet dat ook, maar levert ook veel maaltijden met eigen koeriers. Dat brengt extra kosten mee. Deliveroo en Uber Eats werken alleen met eigen koeriers.

60 miljoen euro Besparen Takeway.com verwacht in 2020 minstens 60 miljoen euro uit te sparen dankzij de overname.

Terwijl in Duitsland de strijd beslecht lijkt, woedt die in België nog volop. In de grote steden zijn drie spelers actief: Uber Eats, Deliveroo en Takeaway.com. Twee jaar geleden maakte de bitse oorlog al slachtoffers.

Toen gaf Take Eat Easy de strijd op. Het Belgische bedrijf ging over de kop toen de investeringsmaatschappij Rocket Internet - die ook de hoofdeigenaar van Delivery Hero is - de handdoek in de ring wierp.