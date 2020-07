Nederlanders verslikken zich in overname Palm

Het Nederlandse Swinkels nam Palm in 2016 over van ondernemer Jan Toye (midden).

De Nederlandse brouwer Swinkels voert een waardevermindering van 29 miljoen euro door op brouwerij Palm. Die nam het in 2016 voor 79 miljoen euro over. De verhoopte resultaten bleven uit.

De Nederlandse familie Swinkels heeft zich mispakt aan de Belgische brouwerij Palm, die ook bekend is van merken als Rodenbach en Cornet. Toen Swinkels Family Brewers brouwerij Palm in 2016 overnam, betaalde het volgens het magazine Trends 79 miljoen euro.

Dat was 17 keer de brutobedrijfswinst. 'Duur, maar we krijgen er veel voor terug', zei toenmalig financieel directeur Frank Swinkels in 2017 aan De Tijd.

Toch was het te veel, blijkt vier jaar later. Swinkels waardeert zijn Belgische activiteiten voor 29 miljoen euro af. 'Ons vijfjarenplan bij de overname van Palm Belgian Craft Brewers bleek te ambitieus te zijn', zegt topman Peer Swinkels in het Swinkels-jaarverslag over 2019. 'De concurrentie in de speciaalbiermarkt is in een paar jaar tijd enorm toegenomen met de opkomst van nieuwe kleine brouwerijen. Ons groeiplan voor de Belgische merken hebben we hierop aangepast.'

Dalend Palm

Het grote zorgenkind is Palm. Dat amberbier wordt elk jaar minder populair. Cornet en Brugge Tripel groeien wel. En voor het eerst in tien jaar geldt dat ook voor Rodenbach. Maar de groei is veel kleiner dan de Nederlanders hadden ingeschat.

We hadden verwacht dat de verkoop van onze Belgische speciaalbieren buiten de Benelux sneller en uitgebreider zou gebeuren. Peer Swinkels CEO Swinkels Family Brewers

Toch blijft Peer Swinkels geloven in het potentieel van brouwerij Palm, zegt hij aan Trends. 'Brouwerij Palm paste perfect in die strategie en de Belgische merken zijn een enorme versterking van ons portfolio gebleken. Dat blijft meer dan ooit overeind. We hadden verwacht dat de verkoop van onze Belgische speciaalbieren buiten de Benelux sneller en uitgebreider zou gebeuren. '