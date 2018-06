Nederlandse gigant koopt Vlaams veevoederbedrijf

Voeders Alvoet werd 135 jaar geleden opgericht door de familie Algoet. Het startte in een dorp aan de Leie als een oliestamperij die olie perste uit lijnzaad. De geplette schilfers verkocht het bedrijf aan veeboeren in de buurt. De familie breidde de activiteiten gaandeweg uit naar de handel in granen en allerhande voeders.

Gigant

Met ForFarmers krijgt Voeders Algoet een Nederlandse eigenaar. ForFarmers is met meer dan 2 miljard euro omzet de grootste speler in de Europese voederindustrie met aanzienlijke activiteiten in België, Nederland, Duitsland en het VK. Eerder dit jaar kocht het ook al de Poolse marktleider in kippenvoer.