Nederlandse krokettendeal voor Vanreusel

De Belgische producent van frituursnacks Vanreusel koopt de Nederlandse krokettenfabrikant Oma Bobs over. Het prijskaartje is niet bekend.

Vanreusel is één van de belangrijkste spelers op het vlak van frituursnacks in België en Nederland. Dankzij de overname van Oma Bobs, versterkt het zijn positie in de Benelux.