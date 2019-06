Nederlandse pluimveereus Plukon koopt Torhoutse kippenslachter Lammens

De failliete pluimveeslachterij Lammens uit Torhout wordt overgenomen door het Nederlandse Plukon, maakte die laatste bekend.

Vorige week raakte bekend dat Lammens failliet was en dat 167 werknemers hun baan dreigden te verliezen. Maar er waren meteen kandidaat-overnemers. De naam van de nieuwe eigenaar is nu bekend: het gaat om Plukon, een Nederlandse kippenverwerker die in heel Europa actief is.

1,8 miljard Omzet Plukon boekt een omzet van 1,8 miljard euro.

De Nederlandse groep telt vijf vestigingen in zowel Nederland als Duitsland, vier in Frankrijk, drie in België en één in Polen. Alles samen werken er meer dan 5.000 mensen. De omzet bedraagt 1,8 miljard euro.

Ook in 2013 kocht Plukon al eens een failliete Belgische kippenslachter, de groep Lintor-Verbinnen uit Olen.

Financiële problemen

De Brugse rechtbank moet de overname nog goedkeuren, evenals de eigenaren van de gronden die ‘gerelateerd’ zijn aan Lammens, staat in een persbericht.

We bekijken of en hoe de locatie in Torhout kan worden geïntegreerd in onze bestaande Belgische activiteiten. Plukon

De plannen van Plukon met de Torhoutse fabriek zijn niet helemaal duidelijk. Het bedrijf zegt zich nog te beraden over de vraag ‘of en hoe de locatie in Torhout kan worden geïntegreerd in de bestaande Belgische activiteiten van Plukon’.