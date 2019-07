Nederlandse schoolverlater wordt Europese maaltijdkoning

Twintig jaar geleden begon hij met 50 euro. Vandaag staat Takeaway.com-oprichter Jitse Groen op het punt een bedrijf van 5,6 miljard over te nemen. 'Wij zijn eigenlijk maar een lui bedrijf dat bestellingen stuurt naar restaurants.'

Hij was een falende student die besliste om kebabzaken in België en de rest van Europa met het internet te verbinden en nu is hij een van de meest succesvolle jonge ondernemers van het continent. Het lijkt erop dat Jitse Groen de grootste slag uit zijn leven slaat: zijn Nederlandse bedrijf Takeaway.com neemt de Britse rivaal Just Eat over. Het principeakkoord moet over een maand een echte deal worden.

135,8 miljoen België Belgen gaven vorig jaar 135,8 miljoen euro uit via Takeaway.com. Dat is ruim dubbel zoveel als twee jaar eerder.

Het fusiebedrijf - Just Eat Takeaway - wordt een van de grootste maaltijdleveranciers van Europa en is zo'n 10 miljard euro waard. 360 miljoen keer bestelden Europeanen vorig jaar een maaltijd via de apps en de websites van Just Eat of Takeaway.

Even veel keer kreeg een extern restaurant een bestelling door, waarna de kok aan de slag ging en een koerier de maaltijd naar de besteller bracht. De klant betaalt het koerierbedrijf, dat 10 procent commissie afroomt, en wat overblijft, belandt op de rekening van de restaurateur. Of in de woorden van Groen: 'Wij zijn eigenlijk een vrij lui internetbedrijf dat bestellingen stuurt naar restaurants.'

Verdubbelen in België

In ons land is Takeaway.com de marktleider. Belgen gaven vorig jaar 135,8 miljoen euro uit via Takeaway.com. Dat is ruim dubbel zoveel als twee jaar eerder. Via commissies belandde er van het bedrag 19,9 miljoen euro in de kassa van het bedrijf van Jitse Groen.

Winst is er voorlopig niet in België, en ook op groepsniveau was er vorig jaar 14 miljoen euro verlies. Dat was wel drie keer minder dan een jaar voordien. Het bedrijf investeert alles wat het verdient in zijn groei. Dat is te zien aan de omzet, die 42 procent groeide naar 230 miljoen euro.

Programmeren voor Dummies

Groen zette in 20 jaar tijd een multinational op poten die marktleider is onder andere Nederland, Duitsland en Israël. Het begon allemaal toen hij in 1999 op een verjaardagsfeest via het internet Chinees wilde bestellen, maar daar niet in slaagde. De enige mogelijkheid was pizza. En die moest komen van Amsterdam, 60 kilometer verderop. De toenmalige student bedrijfsinformatietechnologie zag een gat in de markt.

Takeaway.com Omzet: 232 miljoen euro Aangepaste ebitda: -11,3 miljoen euro Nettoresultaat: -14 miljoen euro Just Eat Omzet: 779,5 miljoen pond Aangepaste ebitda: 173,9 miljoen pond Nettoresultaat: 79,9 miljoen pond

Een jaar later lanceerde hij zijn eigen online maaltijdleverancier. 'Ik ben begonnen met 100 gulden (50 euro, red.), de prijs voor een jaar webhosting', zei Groen in 2016 aan De Tijd. De eerste website maakte hij zelf, met de kennis die hij opdeed uit het boek 'Programmeren voor Dummies'.

Jarenlang moest hij ploeteren. Hij kon snackbareigenaars maar moeilijk overtuigen om met hem in zee te gaan. Velen hadden niet eens een faxmachine, laat staan internet.

En ook de klanten stroomden niet toe. Het was de tijd van traag internet via een inbelmodem. 'Een maaltijd bestellen duurde een kwartier', herinnert Groen zich in de krant Het Financieele Dagblad. Met de vertrouwde telefoon was het makkelijker.

Maar Groen bleef erin geloven dat het internet de telefoon zou vervangen. Hij zette door en stopte zelfs met studeren.

Kapitaalrondes

Alles veranderde toen rond 2003 snel breedbandinternet populair werd en Takeaway.com van de grond kwam. In 2012 overtuigde Groen het fonds Prime Ventures. Dat investeerde bij een kapitaalronde - de eerste echte in 12 jaar tijd - 13 miljoen euro. Twee jaar later kwam er 74 miljoen euro in het laatje, met dank aan Prime Ventures en het investeringsfonds Macquarie Capital.

5,1 miljard Beurswaarde In 2016 trok het bedrijf naar de beurs. Sindsdien werd het aandeel ruim drie keer meer waard. Op dit moment is Takeaway.com - zonder Just Eat - 5,1 miljard euro waard.

In 2016 trok het bedrijf naar de beurs. Sindsdien werd het aandeel ruim drie keer meer waard. Op dit moment is Takeaway.com - zonder Just Eat - 5,1 miljard euro waard. Groen heeft 30 procent van het kapitaal in handen.

Het geld dat het bedrijf in de voorbije jaren inzamelde, ging naar nieuwe websites en apps en overnames, zoals die van de Duitse concurrent Lieferando. Maar nog het meest van al investeerde Groen miljoenen in reclame. Want dat is erg belangrijk, zei hij twee jaar geleden in De Tijd. 'Wie honger heeft, gaat naar de site die het eerst in zijn hoofd opkomt.'

Deliveroo

Er zijn genoeg kapers op de kust. In heel Europa willen Uber Eats en Deliveroo een graantje meepikken. Deliveroo krijgt sinds kort de steun van Amazon, dat meedeed aan een grote kapitaalverhoging.

De interesse van de techreus is niet verbazingwekkend, want de markt voor online maaltijdleveringen groeit. 14,6 miljard euro is de sector dit jaar waard, volgens de databank Statista. In 2023 zou dat 21,5 miljard zijn.

De deal Een definitief akkoord hebben ze nog niet, maar Just Eat en Takeaway.com sloten wel een principeakkoord. Daarin biedt Takeaway.com 0,09744 eigen aandelen voor elk aandeel van Just Eat. Dat waardeert Just Eat op 5 miljard pond (5,56 miljard euro), een premie van 15 procent op de jongste beurskoers. De aandeelhouders van Just Eat zouden 52,2 procent van de fusiegroep in handen krijgen, die van Takeaway.com de resterende 47,8 procent.

In de strijd tegen zijn rivalen spendeerde Takeaway.com vorig jaar 127,8 miljoen euro aan betaalde Instagram-posts, reclamebanners en kortingsbonnen. Dat was 10 procent meer dan in 2017. 'Maar', merkt Takeaway.com op in zijn jaarverslag, 'die toename is minder fel dan onze omzetgroei.'

Groen wil snel gaan. Pas eind vorig jaar nam hij nog de Duitse tak van Delivery Hero over, met wie hij jarenlang een bitse en dure strijd uitvocht. En nu is er de miljardenovername van Just Eat .