Nederlandse wordt nieuwe CEO van diepvriesgroentereus Ardo

Gabrielle Kalkwijk wordt vanaf 1 oktober de CEO van de West-Vlaamse diepvriesgroentegroep Ardo. Ze volgt Rik Jacob op, die met pensioen ging.

Kalkwijk stapt over van Dawn Foods, een Amerikaans familiale bakkerijgroep waar ze de wereldwijde productie overziet. De Nederlandse, die dierwetenschappen aan de Landbouw Universiteit in Wageningen studeerde, is sinds 2011 aan de slag bij Dawn.

Daarvoor was ze 20 jaar actief bij de zuivelcoƶperatie FrieslandCampina. Ze heeft er in diverse managementfuncties in verschillende Europese landen gewerkt, waaronder Polen, Rusland en Duitsland.

Track record

Philippe Haspeslagh, de voorzitter van Ardo's raad van bestuur, zegt blij te zijn dat 'na het zorgvuldige selectieproces' Kalkwijk de uitdaging aanneemt om Ardo te leiden. Ze werd gekozen wegens haar internationale ervaring en het bewezen trackrecord in de voedingsindustrie.

'Daarnaast waren we vooral onder de indruk van haar leiderschapskills zowel in het ontwikkelen van mensen en teams als in het creƫren van resultaat', zegt de voorzitter in een persbericht.