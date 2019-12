Nestlé dumpt ijs voor meer winst...

De verkoop staat niet alleen. In mei verkocht Nestlé zijn huidverzorgingstak . Die was bekend van merken als Proactiv en Galderma. Nestlé vond ook een koper voor zijn levensverzekeringentak.

Strategie omgooien

Met divisies en merken te verkopen reageren CEO Mark Schneider en de Belgische voorzitter Paul Bulcke op de druk die de aandeelhouders sinds 2017 opvoeren. De activistische aandeelhouder Daniel Loeb liet in 2017 luid blijken dat hij niet tevreden is over het beleid.

'Het management van Nestlé beweegt niet snel genoeg om slecht presterende en niet-strategische bedrijfstakken af te stoten', schreef hij in een open brief aan de directie . Nestlé zou 15 procent van de omzet moeten afstoten.

Meer winst

Kortingen eisen

Ook de winst ligt volgens de krant The Wall Street Journal aan de lage kant, want de concurrentie is hard. Dat geeft supermarkten de macht om veel kortingen te eisen. Dat de Amerikaanse markt voor roomijs met slechts 3 procent per jaar groeit, verkleint de kans om de winst op te krikken.