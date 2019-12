Nestlé verkoopt Hägen-Dazs & co

Nestlé strijkt 4 miljard dollar (3,6 miljard euro) op dankzij de deal. De koper is Froneri, een joint venture met het investeringsfonds PAI, waarin de Zwitserse voedingsreus een minderheidsaandeelhouder is.

Nestlé vormde Froneri een viertal jaar geleden. Het bracht toen zijn Europese, Egyptische, Filipijnse, Braziliaanse en Argentijnse roomijsmerken - waaronder het bekende Mövenpick - onder in een joint venture met zijn Britse concurrent R&R Ice Cream. Ook andere diepvriesproducten van Nestlé verhuizen naar de joint venture. R&R is in handen van het investeringsfonds PAI. Nestlé en PAI bezitten allebei de helft van de Froneri-aandelen.