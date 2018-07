Nestlé 'versnelt' ombouwplan na kritiek activist

Nadat aandeelhoudersactivist Daniel Loeb opnieuw zware kritiek uitte op voedingsreus Nestlé, reageert het bedrijf dat het sneller zal vernieuwen.

Het Zwitserse voedingsbedrijf Nestlé gaat zijn vernieuwingsplan versnellen. Dat zegt het bedrijf maandag in een persmededeling.

Met het bericht reageert Nestlé op de kritiek van de activistische aandeelhouder Daniel Loeb. Die wil dat Nestlé hervormt en zijn strategie aanpast om zo de winst hoger te krijgen. In de eerste helft van vorig jaar brak Nestlé nog een diepterecord. Toen groeide de omzet aan het traagste tempo in twintig jaar.

Artisanale bedrijven

Nestlé stabiliseert omdat mensen steeds meer hun gading zoeken bij kleine, alternatieve merken die uitpakken met een artisanaal imago. CEO Schneider erkent de uitdagendere omstandigheden. 'Nieuwe voeding en drank zijn bij wijze van spreken een vorm van entertainment geworden', zegt hij in een interview met de krant Financial Times.

Hij geeft toe dat Nestlé de laatste jaren de boot heeft gemist. Zo lanceerde het erg traag biologische babyvoeding in de VS, waardoor snelle concurrenten marktaandeel inpikten. Ook de groeiende populairiteit van bijvoorbeeld mineraalwater met fruitsmaak en premiumdiepvriesvoeding zag Nestlé niet.

Maatregelen

In zijn communiqué van maandag gaf Nestlé aan dat het niet doof blijft voor de kritiek. 'De raad van bestuur en de directie nemen de mening van alle aandeelhouders serieus en verwelkomen hun input', klinkt het. Het bedrijf benadrukt dat de verandering al is ingezet en somt op wat er in het afgelopen jaar al gebeurd is.

Zo kwam er een nieuwe CEO. Nestlé deed ook enkele overnames. Zo kocht het de Amerikaanse koffieketen Blue Bottle, die populair is bij jongeren. Met de overname van Sweet Earth, dat vegetarische burrito's maakt, probeert Nestlé ook een jong publiek aan te boren. Hetzelfde beoogt het bedrijf met een recente deal met koffiereus Starbucks. Nestlé zal Starbucks-producten verkopen in supermarkten.

Tegelijk paait Nestlé beleggers door minder belangrijke takken te verkopen. Zo ging de zwak presterende Amerikaanse snoeptak van het bedrijf de deur uit. Bovendien was er ook een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 20 miljard Zwitserse frank.

Nestlé kondigde ook aan zijn jarenlange voornemen los te laten om elk jaar 5 tot 6 procent omzetgroei te boeken. Winstgroei is het nieuwe primaire doel. In 2020 moet Nestlé een bedrijfswinstmarge hebben van 18,5 procent, tegenover 16,5 procent in 2017.

Gemoederen sussen

CEO Schneider geeft aan dat zijn bedrijf wil veranderen, maar tegelijk sust hij in Financial Times de gemoederen. 'We zijn niet bezig met een grote ommezwaai. We passen ons gewoon aan aan een sector in beweging.' Hij zegt doorlopende veranderingen te verkiezen boven drama. 'Ik ben nooit een voorstander geweest van angst te creëren door grote organisatorische aankondigen te doen.'

Zijn toon staat in schril contrast met die van de de activistische aandeelhouder Daniel Loeb. Die kocht een jaar geleden een belang van 1,25 procent in Nestlé en maant het bedrijf al aan jaar lang aan tot actie.

Afgelopen weekend voerde hij de druk op door het management van Nestlé harder dan ooit op de korrel te nemen. De maatregelen die Nestlé genomen heeft en nog wil nemen zijn te zwak, klinkt het. Sinds Loeb een jaar geleden aandeelhouder werd, daalde de beurskoers van Nestlé met 10 procent.

Log bedrijf

Loeb wil dat Nestlé verder gaat en zijn 23 procentbelang in cosmeticabedrijf L'Oreal verkoopt en meer outsiders in de directie opneemt. Het bedrijf is volgens hem te log. Hij stelt voor om drie divisies op te richten die focussen op de kerndomeinen van het bedrijf: drank, boodschappen en voeding.

Paul Bulcke voelt zich te comfortabel in het status quo. Hij houdt mogelijk de schaal en het tempo van de vernieuwing tegen. Daniel Loeb Aandeelhouder Nestlé

Producten die niet tot de kern van het bedrijf behoren, moeten worden verkocht. Zo viseert Loeb enkele Amerikaanse diepvriesproductmerken. Nestlé heeft het plan om takken te verkopen die goed zijn voor 10 procent van de omzet. Loeb legt de lat op 15 procent.

Belg

Hij is ook erg kritisch voor Paul Bulcke. Die Belg was tot vorig jaar CEO van Nestlé, maar gaf de fakkel intussen door aan Mark Scheider. Bulcke is nu voorzitter.