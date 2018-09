Nestlé zet huidverzorging in de etalage

Mark Schneider, de CEO van Nestlé die vorig jaar de fakkel overnam van de Belg Paul Bulcke, lijkt van plan om het voedingsbedrijf dat onder Bulcke zwaar diversifieerde naar gezondheids- en verzorgingsproducten te vertimmeren. Het bedrijf meldt dat het de strategische opties voor de divisie Nestlé Skin Health gaat onderzoeken. Dergelijke aankondiging is een eufemisme voor de verkoop van de divisie huidverzorgingsproducten.

Ondertussen heeft Nestlé ook al het signaal gegeven dat het klaar is om zijn historische belang in L'Oréal te verkopen. De Zwitsers waren jarenlang een referentieaandeelhouder naast de familie Bettencourt. Verder heeft Nestlé recent ook al de levensverzekeringsactiviteiten van babyvoedingsprodcuent Gerber afgestoten.

Focus op winst

Nestlé, bekend van merken als Nespresso, KitKat en Herta, staat onder druk om de winstgevendheid te verbeteren . De Amerikaanse activistische belegger Daniel Loebb van het investeringsfonds Third Point eist al een tijd dat de focus op omzetgroei uit het Bulcke-tijdperk wordt veranderd in een strategie die meer richt op winst.

Toch weigert Nestlé in een persbericht te spreken van een grote strategische ommezwaai. Paul Bulcke, die nu voorzitter van de Zwitserse voedingsmultinational is, benadrukt dat het bestuur het strategische belang van 'Health Science' heeft herbevestigd. Nestlé gaat daarom nog steeds door met medische voeding en gezonde consumentenproducten. Eerder deze week raakte bekend dat Nestlé een van de bieders is op Horlicks, een filiaal van farmareus GSK bekend van een moutdrank.