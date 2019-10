Het West-Vlaamse familiebedrijf Soubry investeerde 7 miljoen euro in een nieuwe molen. Die maakt zuivere meel, die de broers Soubry verwerken tot pasta. ‘In negen jaar investeerden we 40 miljoen om marktleider te blijven.’

Blauw en rood licht schijnt op een waterval van graan, terwijl doorlopend puffende geluiden klinken. ‘Dat zijn afwijkende korrels die door perslucht weggeblazen worden’, zegt Michel Soubry (57), terwijl hij ons zijn nieuwe hoogtechnologische machine laat zien. ‘Hiermee zuiveren we de durumtarwe die binnenkomt. Er zit wel eens een verdwaalde maiskorrel in. Vroeger konden we garanderen dat ons griesmeel 90 procent zuiver was, nu 99 procent.’

De Roeselaarse maalderij en pastaproducent Soubry investeerde 7 miljoen euro in de nieuwe maalmachines die verspreid staan over de zeven verdiepingen in de maalderij naast het kanaal in Roeselare. De machines vermalen ruwe tarwe tot griesmeel. Die verwerkt Soubry tot pasta.

Het is een pittige investering voor het familiebedrijf. ‘Maar ze is niet zo groot als de grote investering van 2011. Toen ging 24 miljoen naar nieuwe lijnen om pasta te maken. In de afgelopen negen jaar vernieuwden we onze fabriek voor in totaal 40 miljoen euro.’

Barilla

‘We moeten investeren om op kop te blijven’, zegt Soubry. Zijn bedrijf is de pastamarktleider van België. Het merk Soubry heeft 20 procent marktaandeel en laat het Italiaanse merk Barilla en het Franse Panzani achter zich. Als u in de supermarkt pasta van een huismerk koopt, heeft u bovendien meer dan 50 procent kans dat die in Roeselare gemaakt is.

Al bijna honderd jaar is Soubry gelinkt aan pasta. Grootvader Joseph Soubry richtte het bedrijf in 1921 op. Hij maakte toen alleen vermicelli en macaroni. Van pasta en spaghetti was nog geen sprake, want de Belgen wisten niet wat dat was. Dat veranderde in de jaren 60 en 70, door de migratie van Italianen naar België.

Vandaag staan de kleinzonen Michel en Matthieu (52) aan het roer. De eerste als CEO, de tweede als algemeen directeur.

We groeien elk jaar. Dat de jonge generaties meer pasta eten dan de oudere, helpt ons. Michel Soubry CEO Soubry

Soubry is de enige pastaproducent van België. ‘Op Italië na is België het enige Europese land dat een netto-exporteur van pasta is’, zegt Soubry. ‘60 procent van de pasta die we maken gaat naar exportlanden, waarvan Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste zijn.’

De verkoop van pasta en bloem levert Soubry al jaren ongeveer 125 miljoen euro omzet op. 2018 was een minder jaar, want toen daalde de omzet naar 118 miljoen euro. Ook de winst viel mager uit (lees inzet). ‘We hangen nu eenmaal af van de schommelende graanprijzen. We vinden dat niet erg, want we zijn een familiebedrijf en kijken naar de lange termijn. Bovendien stijgt de hoeveelheid verkochte bloem en pasta elk jaar met 3 tot 4 procent. Dat de jonge generaties meer pasta eten dan de oudere, helpt ons.’

Soubry wil blijven groeien in de markten waarin het al actief is. Nieuwe landen staan niet op het programma.

Soubry wedt op twee paarden door zowel merkproducten als huismerkproducten te maken. De goedkopere huismerken worden steeds populairder en pikken klanten van de merkenproducenten in. 50 procent van wat Belgen aan pasta besteden, spenderen ze aan pasta van huismerken. ‘Een stevig aandeel, maar het stijgt niet meer.’

Soubry wil zijn dominante positie niet opgeven. ‘Daarom moeten we innoveren. Dat is dé uitdaging’, zegt Soubry. ‘Sinds deze week ligt ons volledig vernieuwde assortiment in de rekken. Het is samengesteld om beter al dente gekookt te kunnen worden, want mensen eten pasta steeds liever bijtgaar.’

Innoveren met een basisproduct als pasta is niet eenvoudig. ‘Maar het is mogelijk. In het verleden zetten we met Soubry spelt-, haver- en volkorenpasta op de kaart’, zegt Soubry. Zijn broer Matthieu vult aan: ‘Niet de Italianen hebben de volkorenpasta uitgevonden, maar wij.’

Aldentepasta

Na de lancering van zulke nieuwigheden staan de supermarkten al snel aan de deur. Om te vragen of de innovaties er ook niet kunnen komen bij de goedkope huismerken. Volkorenpasta is intussen gemeengoed bij de huismerken.

‘Soms sijpelt innovatie na enkele jaren door naar de huismerken’, zegt Soubry. ‘Maar niet altijd. De spelt- en de haverpasta is een voorbeeld. Het speelt in ons voordeel dat de concurrentie onze innovatieve producten niet kan maken, zoals onze aldentepasta. Als de supermarkten ons vragen die ook te maken voor hun huismerk, is de kans heel klein dat we daar op ingaan.’