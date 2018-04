Nieuw bier Cornet steekt Rodenbach voorbij

Het zware blonde bier Cornet steekt Rodenbach voorbij en wordt na Palm het grootste bier van brouwerij Palm.

De Belgische brouwerij Palm Belgian Craft Brewers, een onderdeel van de Nederlandse brouwerij Bavaria, heeft vorig jaar meer bier verkocht. De omzet steeg met 8 procent naar 55,8 miljoen euro. Hoeveel winst er is, maakt het niet-genoteerde Bavaria niet bekend.

De groei van de Palm-brouwerij is in grote mate te verklaren door Cornet. Dat zware, blonde bier lanceerde Palm in 2014. Intussen is het te koop in onder andere Nederland en Frankrijk. Het bier moet binnenkort in nog meer landen verkrijgbaar zijn.

'Cornet groeide in 2017 wereldwijd', zegt marketingdirecteur Kristof Ampe in het jaarverslag van Bavaria. 'Het is nu het tweede merk van de Palm-brouwerij.'

40.000 hectoliter

Dat is opvallend, want het betekent dat Cornet het zure Rodenbach-bier heeft voorbijgestoken. Van dat bier wordt elk jaar 40.000 hectoliter gebrouwen. Hoeveel Cornet de brouwerij precies aan de man brengt, is niet duidelijk.

Palm en Rodenbach staan onder druk. De verkoop van Palm daalt de laatste jaren, maar precieze cijfers geeft het bedrijf niet. Het volume van Rodenbach is al enkele jaren stabiel.

Sinds 2016 is Palm een onderdeel van het 299 jaar oude Bavaria, dat in handen is van de Nederlandse familie Swinkels. Het is na Heineken de grootste brouwer van Nederland.

De familie Swinkels investeert meer dan 20 miljoen euro in de brouwerijen in Steenhuffel in in Roeselare. Doel is de verkoop van Palm te stabiliseren, die van Rodenbach weer aan te zwengelen en Cornet nog harder laten groeien.

Bavaria controleert 60 procent van de aandelen van Palm. De overige 40 procent is nog altijd in handen van de Belgische ondernemer Jan Toye, die het bedrijf voor de verkoop volledig controleerde. In 2021 zal hij zijn resterende belang verkopen aan de Nederlanders.