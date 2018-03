Nieuw magazijn Delhaize staat nog jaar leeg

Delhaize kampt al enkele maanden geregeld met lege rekken door magazijnproblemen. Nu blijkt het bedrijf een jaar extra nodig te hebben om zijn nieuwe hightechmagazijn opgestart te krijgen.

De logistieke poot van de Belgische supermarktketen Delhaize blijft met problemen kampen. Op 2 januari zou de keten in Ninove een gloednieuw magazijn in gebruik nemen voor dranken, ontbijtgranen, koeken, toiletpapier en andere producten die lang kunnen worden bewaard. Het nieuwe magazijn zou dankzij allerlei technologische snufjes in hoge mate automatisch werken, waardoor de keten flink op personeelskosten kan besparen.

Dat is best handig, nu de winst van Delhaize zwaar onder druk staat.

IT-problemen

Maar het lintje van het nieuwe magazijn is nog niet doorgeknipt. De opening is ten vroegste voor 2019, klinkt het bij Delhaize. Technische problemen zijn de boosdoener. Volgens verschillende bronnen slagen Delhaize en zijn Amerikaanse technologiepartner Dematic er niet in het IT-systeem van het hightechmagazijn goed te laten werken.

We investeren liever tijd in een volledig up-to-date en werkend magazijn dan dat we een stapelplaats in gebruik nemen die nog moet worden gefinetuned.’ Roel Dekelver Woordvoerder Delhaize

‘We zijn het systeem nog aan het finetunen’, zegt woordvoerder Roel Dekelver. Hij wil niet gezegd hebben dat de techniek niet werkt. ‘Dat is een semantische discussie. We stellen vast dat er nieuwe technologische mogelijkheden zijn sinds de bouw twee jaar geleden van start ging. Daar willen we optimaal gebruik van maken. We investeren liever tijd in een volledig up-to-date en werkend magazijn dan dat we een stapelplaats in gebruik nemen die nog moet worden gefinetuned.’

Verbaasd

De magazijnsector reageert verbaasd. ‘De opstart van zulke geautomatiseerde magazijnen duurt altijd langer dan gepland’, verzekert een logistieke speler. ‘Maar een jaar? Dat is erg lang. Dat kost al snel enkele miljoenen euro’s, want je spaart geen loonkosten uit die je anders wel zou uitsparen door de automatisering.’

De plannen om het personeel door de automatisering te laten vertrekken via een exitregeling zijn uitgesteld. Vakbondsbron

Daar komt nog bij dat Delhaize nu 12 maanden langer magazijnruimte moet huren bij externe logistieke spelers zoals Katoen Natie. Het oude magazijn in Ninove is ook nog in gebruik. ‘De plannen om het personeel door de automatisering te laten vertrekken via een exitregeling zijn uitgesteld’, klinkt het bij de vakbonden.

Het is duidelijk dat het kostenplaatje van oorspronkelijk 143 miljoen euro hoger zal oplopen. ‘Dat klopt, maar we plakken er geen bedrag op’, zegt Dekelver.

Lege rekken

Delhaize kampt al lang met logistieke problemen. Het afgelopen jaar waren de rekken in de winkels vaak leeg. Dat is nefast voor een supermarktenbedrijf dat als voornaamste taak heeft (verse) producten zo snel mogelijk naar de meer dan 700 Belgische winkels te brengen.

‘Zeker de 120 eigen winkels kampen geregeld met lege rekken’, zegt een vakbondsbron. ‘De AD Delhaizes en Proxy Delhaizes (uitgebaat door zelfstandige ondernemers, red.) krijgen voorrang op de eigen winkels als er weer eens logistieke problemen zijn.’

Voor de problemen zijn verschillende redenen. Het afgelopen jaar werd Delhaize - net als veel andere bedrijven - geconfronteerd met een nijpend tekort aan truckchauffeurs, met late leveringen tot gevolg. De nieuwe manier van werken in de winkels - met minder personeel - loopt ook nog altijd niet naar behoren. Daardoor worden producten soms te laat besteld of raken ze niet op tijd in het rek.