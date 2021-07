Nieuwe CEO moet Ter Beke aan 1 miljard euro omzet helpen

De nieuwe Ter Beke-CEO Piet Sanders heeft één taak: de charcuteriemaker uit het slop halen na de schade die de listeriabacterie en het coronavirus aangericht hebben. ‘We sluiten overnames niet uit en dromen nog altijd van 1 miljard euro omzet.’

Ter Beke heeft een nieuwe CEO. De 55-jarige Piet Sanders gaat de maker van de charcuterie van onder andere Delhaize en de producent van Come a Casa-maaltijden vanaf oktober leiden. Hij komt over van het Belgische Puratos, dat jaarlijks voor 2 miljard euro aan bakkersingrediënten verkoopt. ‘Ik kon geen nee zeggen op de vraag van Ter Beke, want het is een van de parels van de Belgische voedingsindustrie’, zegt Sanders.

Jarenlang was hij voor Puratos onder meer directeur Oost-Europa, waar ook Ter Beke sinds tien jaar groei zoekt. ‘Ik heb er talloze fabrieken geopend, overnames gedaan en ze geïntegreerd’, zegt Sanders. De jongste jaren was hij groepsdirecteur verkoop en had hij veel contact met de supermarkten.

‘Sanders heeft een sterk parcours afgelegd bij Puratos’, zegt Ter Beke-voorzitter Dirk Goeminne. ‘Hij heeft ruime ervaring in de voedingssector. Zowel in commerciële als in operationele leidinggevende functies.’

Toch is de keuze voor Sanders enigszins verrassend. Hij was nooit CEO en al zeker niet van een beursgenoteerd bedrijf. Hij moet bovendien waken over twee verschillende bedrijfstakken: charcuterie en maaltijden. Die hebben een andere dynamiek dan de bakkerijsector. Veel meer dan Puratos komt Ter Beke rechtstreeks in aanraking met consumenten. ‘Ook Puratos is consumentgericht’, relativeert Goeminne. ‘Want wie eet het brood waarvoor Puratos de ingrediënten levert?’

Het duurde even voor Ter Beke een nieuwe CEO vond. Het vertrek van de vorige topman Francis Kint - na amper drie jaar - raakte in januari bekend. Toen Kint in juni zijn laatste dag werkte, was er nog altijd geen opvolger, dus sprong Goeminne tijdelijk in.

Verlies

Sanders moet Ter Beke uit het slop halen. De winst daalt al drie jaar. Vorig jaar maakte het bedrijf door corona zelfs 2,5 miljoen euro verlies. Op veel manieren zette het virus Ter Beke onder druk. In maart en april 2020 bleef 15 tot 25 procent van het personeel thuis. Door het personeelstekort kon Ter Beke onvoldoende produceren. Net op het moment dat mensen hamsterden in de supermarkt.

Piet Sanders 55 jaar oud.

Studeerde rechten aan de KU Leuven en management aan VLEKHO.

Begon in 1990 te werken voor het Britse Tate & Lyle, dat ingrediënten verkoopt aan voedingsbedrijven.

Stapte in 2002 over naar Reynaers Aluminium, waar hij verantwoordelijk werd voor verkoop en marketing.

Ging in 2004 aan de slag bij de bakkerijleverancier Puratos, waar hij sinds 2020 verantwoordelijk is voor de verkoop.

Daarnaast zag ook de afdeling bereide maaltijden af. Mensen waren meer thuis en kookten vaker zelf. De Britse maaltijdendochter KK Fine Foods kreeg harde klappen, want de horeca - 70 procent van haar klantenbestand - sloot maandenlang de deuren.

Corona dreef een wig tussen Kint en de oprichtersfamilie Coopman, die het beursgenoteerde bedrijf controleert. Hij moest vertrekken. Hij had de crisis beter kunnen aanpakken, vond de raad van bestuur.

Hoerastemming

Ook voor corona maakte Ter Beke crisissen mee. De hoerastemming van drie jaar geleden is omgeslagen. In 2018 steeg de omzet met 37 procent, dankzij de vier overnames die Ter Beke en toenmalig CEO Goeminne hadden gedaan. De winst volgde. Maar het tij keerde toen in 2019 in een van de overgenomen bedrijven, het Nederlandse Offerman, een lijk uit de kast viel.

De Nederlandse overheid beschuldigde Offerman ervan verantwoordelijk te zijn voor de dood van drie mensen en een miskraam. In hun lichamen zat dezelfde listeriabacterie die te vinden was in een Offerman-fabriek. Het was kwalijk dat Ter Beke al herhaaldelijk op de vingers was getikt door de voedselinspectie en daar geen gevolg aan gegeven had.

In een reactie moest Ter Beke tonnen vlees terugroepen en vernietigen. Vorig jaar sloot Ter Beke de Nederlandse fabriek. De kosten van de sluiting wogen op de winst. In diezelfde periode werd Ter Beke ook geplaagd door hoge prijzen voor varkensvlees. Die kon het maar beperkt doorrekenen aan de supermarkten.

Nieuwe overnames

Sanders krijgt de delicate opdracht het bedrijf opnieuw op het juiste spoor te zetten. Tijdens zijn sollicitatie legde hij de raad van bestuur al een strategische plan voor. Wat daarin staat, wil de manager nog niet kwijt. ‘Maar ik zie veel groeimogelijkheden, zowel geografisch als qua aanbod.’

Sanders moet de bedrijven die Ter Beke overnam verder integreren. ‘Nu Offerman geïntegreerd is, is het grote werk gebeurd. Maar onze organisatiestructuur kan nog worden verbeterd’, zegt Goeminne. ‘De verschillende bedrijfsonderdelen kunnen nog dichter bijeengebracht worden.’

Tegelijk moet Sanders Ter Beke klaarmaken voor nieuwe overnames. ‘We kijken permanent naar opportuniteiten en sluiten dus niet uit dat nog overnames volgen’, zegt Goeminne.

Vorig jaar bedroeg de omzet van Ter Beke 717, 4 miljoen euro. Al jaren droomt het bedrijf ervan de kaap van 1 miljard euro omzet te ronden. ‘Dat is bereikbaar voor een bedrijf als Ter Beke, dat heb ik enkele jaren geleden al gezegd’, zegt Goeminne. ‘Ik sta er nog altijd achter.’