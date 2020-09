Nieuwe Cornet-variant moet verkoop Palm aanzwengelen

'Tijdens de lockdown viel de verkoop in de horeca in binnen- en buitenland volledig weg’, zegt woordvoerder Peter Buelens. ‘Vandaag overtreft de omzet weer onze eigen prognoses. Maar in het belangrijke horecakanaal spreken we sinds begin dit jaar toch over een omzetverlies van 50 procent. Zolang er geen vaccin is, moeten we uitgaan van een blijvend effect. Daarentegen zijn we in de retail met dubbele cijfers gegroeid. Ook de export komt weer op gang.’